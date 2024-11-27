CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek. Görüşme, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da gerçekleşecek.

27.11.2024 18:38
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "PKK/KCK örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek.

Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da, Marmara Cezaevi'ne giderek Özer'le görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı hakkında yürütülen "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda bir akademisyen de olan Özer'in, geriye dönük yapılan 10 yıllık inceleme çerçevesinde görüştüğü 694 kişinin "örgüt mensubu olduğu" öne sürüldü.

Özer'in KCK'lı eski Milletvekili Remzi Kartal'la yapılan görüşmesinin ise çözüm süreci zamanı 2015'te gerçekleştiği belirtildi.

31 Ekim günü ise İçişleri Bakanlığı, Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak Esenyurt Belediyesine atandığını duyurdu.

CHP lideri Özel, Ahmet Özer\'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Kaba:
    Yazıklar olsun 58 10 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Atatürk olsaydı CHP yi komple idam ederdi 49 9 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CHP milli güvenlik sorunudur, tıp ki diğerleri gibi. 49 9 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Özgür efendi yeriniz belli değil dansöz gibisiniz artık Atatürk’ün partisini CHPD olarak değiştirirsiniz sahte Atatürkçüler sizi 43 6 Yanıtla
  • Yıldıray surucu:
    başka bir işe yaramazsın zaten 36 4 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Et tabi adamı boş boşuna attılar iceri ayıp yani git destek ol ;) 26 12 Yanıtla
  • Kemsl:
    Peki ben bu chp ye niye oy vereyim? ibb başkanı İmamoğlu'na sırf inat olsun diye verdim onun içinde pişmanım...bunlar hizmet adamı değiller sadece cazgırlık! 29 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bence yanında kalsın geri dönmesine gerek yok nasıl olsa bir işe yaramıyor 31 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Yok yaaa bu chp bu zihniyet ile 80 seçim olsa gene kazanamaz. 22 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatını Takdir ediyor Tipi Tip?? 18 1 Yanıtla
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