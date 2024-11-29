CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi "kamu görevlisine hakaret" ve "hedef gösterme" olarak belirtildi. Özel bugün terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmiş ve sonrasında Gürlek'e tepki göstermişti.

29.11.2024 13:25
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi 'kamu görevlisine hakaret' ve ' hedef gösterme' olarak belirtildi.

"FEZLEKE HAZIRLANMASI İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLECEK"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

BUGÜN CEZAEVİNDE AHMET ÖZER'İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstermişti.

"SENİ UYARIYORUM ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMA"

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın" diyen Özel, şunları söylemişti: "Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

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Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Kemsl:
    chp yi Atatürk'ün partisi diye kakaliyorlar bize 109 73 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Yine kim bilir ne saçma sapan bir şey için soruşturma başlattılar 68 109 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bugüne kadar akp den birinin MHP den birinin hakkında soruşturma açılmış mi bı sorun bakalım 50 milyon sahte dolar piyasada geziyor bilginiz olsun 71 71 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    boş boş konuşuyor soruşturma açıp da değer kazandırmayın bırakın kendi kendine konuşsun dursun 55 82 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    sizin gibi düşünmeyen herkesi içeri atın. sonra demokrasi var düşünce özgürlüğü var deyin. 58 61 Yanıtla
  • Vatanperver:
    senin gibi aparat değil kanlı şerefli bir savcı olduğu için rahatsızsınız 57 60 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    zaten boş adamlar 60 45 Yanıtla
  • Bilal null:
    verecekseniz ya adam akıllı ceza verin yada hiç uğraşmayın daha da prim yapmasın.normal vatandaş söylese şu sözleri en az 3 yıl yatari var 67 35 Yanıtla
  • MERDEM:
    Erdoğan böyle deseydi şuan ortalık yıkılıyordu 56 23 Yanıtla
  • Bakı Yorum:
    Özgürrrrrr….neyse… durduk yere bende soruşturma yemeyeyim.. 37 20 Yanıtla
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