CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!
07.08.2025 12:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracının, suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu iddia edildi. Bu iddiaya yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu belirterek, iddia edildiği gibi başka bir aracının olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Özel'in Diyarbakır ziyaretinde kullandığı makam aracının suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu öne sürüldü.

ÖZEL 1,5 YILDIR KULLANIYORDU İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel'in Diyarbakır ziyaretinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı araç, Aziz İhsan Aktaş tarafından tahsis edildiği belirtildi. Özel donanımlı ve zırhlı VIP aracın tam 1,5 yıldır CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis edildiği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL İDDİALARI YALANLADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yücel, Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu belirterek, iddia edildiği gibi başka bir aracının olmadığını ifade etti.

Yücel, söz konusu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır. Genel Başkanımızın, İBB soruşturmasında, savcı-avukat çetesini deşifre ettiği gün böyle bir iftiranın ortaya atılması, suçluluğun telaşından başka bir şey değildir. Partimiz hakkında aylardır iftiralar atan, her iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan, kendine gazeteci diyen ve bu gerçek dışı iddiayı gündeme getiren tetikçi hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası!

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Makam Aracı İddiası: Suç Örgütü Elebaşı İle Bağlantı İddiası! - Son Dakika

