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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Yerel seçimlerle ilgili fikrini alacak - Son Dakika
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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Yerel seçimlerle ilgili fikrini alacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. İki ismin toplantıda yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişi yapması bekleniyor.

08.12.2023 - 10:52,  Güncelleme: 10:56
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin yerel seçimler öncesinde fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

GÜNDEMLERİNDE YEREL SEÇİMLER VARDI

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ederek bugün saat 10.30'da eski genel başkanı çalışma ofisinde ziyaret etti. Özgür Özel'in ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirilirken; görüşmede, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişi yaptığı belirtiliyor. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Son seçimde 6'lı Masa'da yer alarak başka partilerle ittifak yapan CHP'de, şimdilerde yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği planlanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edip ittifak teklif etmişti. Akşener ise parti kararı ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.

Özgür Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na ziyaret! Yerel seçimlerle ilgili fikrini alacak
YORUMLAR (2)
  • Aydın Gökmenoğlu: Tam adamına gitmiş fikir için kelin ilacı olsaydı başına sürerdi Yanıtla 3 1
  • Ali Kublay: Tamam memleket selamete ulaşır artık fikir alışverişi yapmışlar rahatladik Yanıtla 8 9

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Yerel seçimlerle ilgili fikrini alacak - Son Dakika
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