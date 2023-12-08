Özgür Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na ziyaret! Yerel seçimlerle ilgili fikrini alacak

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İki ismin yerel seçimler öncesinde fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

GÜNDEMLERİNDE YEREL SEÇİMLER VARDI

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ederek bugün saat 10.30'da eski genel başkanı çalışma ofisinde ziyaret etti. Özgür Özel'in ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirilirken; görüşmede, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ve güncel siyasi konular hakkında görüş alışverişi yaptığı belirtiliyor. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Son seçimde 6'lı Masa'da yer alarak başka partilerle ittifak yapan CHP'de, şimdilerde yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği planlanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edip ittifak teklif etmişti. Akşener ise parti kararı ile ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.