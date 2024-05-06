Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. "Sürpriz" olarak değerlendirilen görüşme yarın TBMM'de saat 12.00'de gerçekleşecek. Özel, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti.

06.05.2024 18:51  Güncelleme: 19:28
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Saat 12.00'de yapılacak görüşmede gündeme dair konuların ele alınması bekleniyor.

GÜNDEM KONULARI NE OLACAK?

Özel ile Bahçeli'nin beklenmedik görüşmesi sırasında hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor. Masadaki konular arasında gündemde öne çıkan başlıkların ve özellikle hükümetin anayasa değişikliği çalışmasının yer alması bekleniyor.

4 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Özel, görüşmeyle ilgili "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." şeklinde konuşmuştu.

Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli\'yi ziyaret edecek

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yıldıray yanık: Ooooff Özgür off seni çok basit çembere aldılar. Bu kadar hızlı olacağına Erdoğan ile Bahçelide inanmıyordu 9 19 Yanıtla
  • Ahmet Çak: Devlet büyüklerini ziyaret etmek erdemliktir hayırlısı olsun ?? 24 3 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Konuşmak kavga etmekten iyidir Ülkemizin çok sorunları var sadece 22 yıl kaybetmedik geçmiş 100 senemiz ve gelecek 40 senemizde gitti. 17 4 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Öyle ya da böyle bu Özgür Türk siyasetinin geleceğine damga vurur demedi demeyin… 15 4 Yanıtla
  • sait turk: Yahu Adam olması gerekeni yapıyor! ne herkes bir mana çıkartmış! siyasi parti başlamı değilmi? tabi herkesle görüşecek fikir alışverişi yapacak’ 12 4 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: 2028 yükleniyor 10 2 Yanıtla
    yıldıray yanık: Bu durum muhtemelen 2028 e kalmayacak gibi 5 2
  • Ahmet yasin Şimşek: akp-chp-mhp ittifakı hayırlı olsun. 0 1 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Yakında oturacağı makamları geziyor özgür başkan. Klas hareket…. 1 0 Yanıtla

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