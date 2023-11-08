CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan ve 2. turda oyların büyük bir bölümünü alarak CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mazbatasını aldı. Özel'e mazbatasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleştirilen törende Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır takdim etti. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ise gözlerden kaçmadı.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Törende bir konuşma yapan Özel, "Mustafa Kemal'den başlayarak İsmet İnönü, Bülent Ecevit'in genel başkanlarımızın fotoğrafları var. 8 yıldır partimi grup başkan vekili olarak temsil ettim. Bu odada CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak mazbatayı almış olmak büyük bir onur. 8 yılın sonundan CHP Genel Başkanı olduysak siz parlamento muhabirlerinin Türkiye'ye aktardıklarınızla oldu" ifadelerini kullandı.

AYM'NİN KARARINA İLK TEPKİ



Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis cezası öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetmesine de değinen Özel, "Türkiye'de bundan sonra gazeteciler ve muhalefet için işlerin daha zor olacağınız gösteren bir aşama. Ama buna yeltenmemelerini, bu karardan cesaret almamalarını, gazetecilerin özgürlüklerine dokunmaya kalkmamalarını tavsiye ederiz. Madem bir sansür yasasını sahiplendiler biz de özgürlükleri sahiplenirken bundan öncekine göre çok daha dirençli olacağız" dedi.

PARTİ MECLİSİ'NDE KONUYU ELE ALACAKLAR

Özel, cumartesi yapılacak Parti Meclisi'nde de dezenformasyon yasasına ilişkin özel bir gündem maddesi konulacağını duyurdu. Ardından Özel ve partililer mazbata ile fotoğraf çektirdi.