CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı - Son Dakika

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı

Son Güncelleme: 27.09.2023 22:27

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yarışacağı genel başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, ''İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı'' diye konuştu.

13 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde değişim tartışmaları sonucunda olağanüstü kurultay kararı alınmış ve değişimcilerin tarafından yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğuna açıklamıştı. Genel başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 4-5 Kasım'da gerçekleşecek 38'inci Olağan Kurultay öncesi Özel, Habertürk'te canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN CHP'Yİ DEĞİŞTİRME ZARURETİ ORTAYA ÇIKTI"

CHP seçmenin değişim çağrıları hakkında Özel'in açıklamaları şöyle: "Özgür Özel gibi genel başkanlar olunca öteki genel başkanların da demokratlaştığını göreceksiniz. Üzüm üzüme baka baka ağaracak. Evde eşinizle kavga ettiniz. Kızdı, vurdu kapıyı çıktı gitti. O kapıyı niye vuruyor; gittiğimi bil diye vuruyor. 'Gel peşimden döndür beni' demek istiyor. Kapıyı vurdular gittiler, 'kapıyı aralık bıraktık' geldiler. Duygusal kopuş başka. Evde bir şey yaşandı, kapıyı duymayacak şekilde çekip karanlık sokakta kayboluyorlar. Benim duygusal kopuş dediğim bu. Kırgın, sessiz, küskün ve sokakta kaybolmak üzere. İstediğin kadar koş, nereye girdi bulamazsın. Ben o karanlık sokağa girenin peşinden koşuyorum. Onu geri getirmeye çalışıyorum. İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı artık"

"SÜREÇ BOYUNCA ÇOK YANLIŞ YAPTIK"

Seçimin neden kaybedildiğine ilişkin Özel şu ifadeleri kullandı: Süreç boyunca sayın genel başkan, biz, ittifak ortaklarımız çok yanlış yaptık. Bu seçim kaybedilecek seçim değildir. Bugünden baktığınızda 'daha garantili adaya gidelemez miydi?' sorusu meşru sorudur. Hepimizin bildiği anketler vardı. Geçmişte bana gelen tepkileri biliyorum. 81 ilde çağrıldığım her yere, beldelere, köylere gittim. Biz Kemal Bey'i aday gösterdik mi, gözerdik, arkasında durduk, ter döktük. Bir hata varsa hepimize ait.

"SEÇMENİ DOĞRU ANALİZ ETMEK LAZIM"

Birçok şeyde yanlış yapıldı. Birisi diyor ki, 'AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a vermeyecektim. Bir tane yuvarlak masa var. Masanın başına bile oturmamış, yarın bir gün Türkiye'yi nasıl savunacaksın?' diyor. Seçmen davranışlarını doğru analiz etmek lazım. En büyük kusurumuz; 1 yıl boyunca hep şunu söyledim; 2300 maddelik ortak mutabakat metni var. İttifak ortaklarının nasıl aday belirleyecekleri, parlamento seçimlerinde ittifakın iç hukuk belgesi yok. 6 partinin imza attığı iç hukuk olmadan parlamento seçiminde ortaklaşma olmaz dedim.

"LİSTELER SON GÜNE SIKIŞTIRILDI"

Ankete göre CHP 4 çıkarıyor, 5. sıra ittifak ortaklarına verirsen doğru bir şey. Ama 4. sıraya verirsen yanlış bir şey. İç hukuk yok, ölçme değerlendirmeye değil müzakereye dayanılıyor, son güne sıkıştırılmış. 8'li masa gecenin bir yarısında kaç vekil verildiğinden haberdar oluyor. Manisa'da 4. sırayı vermek Konya'da 1. sırayı vermek arasında fark yok. Çıkaracağın emeği olan, ter akıtmış yerine senin oyun bir başkasına gidiyor.

"HESABI KEMAL BEY DEĞİL İŞSİZLER ÖDÜYOR"

Bir hesap ödeniyorsa, maalesef Oğuz Bey kusura bakmasın ama hesabı işçiler, işsiz gençler, ezilen herkes, Akbelen, Soma ödüyor. Öyle yemek memek yemedik. Bir seçim kaybettik. Maalesef hesabı Kemal Bey, Özgür Bey falan ödemiyor. Güvencesizler, motokuryeler ödüyor hesabı.

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı - Son Dakika
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