CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan'a bir tavsiyede bulunmak istiyorum; seçimi zamanında yaparsan ilk beşe giremiyorsun, gel seçimi kasımda yap belki üçüncü olursun." dedi.

Altay, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını anımsattı.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu birçok kez dile getirdiklerini belirten Altay, şiddetin ana kaynağının mevcut sistem olduğunu, sistemin ele alınması gerektiğini söyledi.

CHP'nin TBMM'yi çare müessesesi olarak gören bir parti olduğunu dile getiren Altay, "TBMM, milletin ta kendisidir. Egemenlik kayıtsız, şartsız ise kimin bir derdi varsa, toplumun hangi kesiminin bir sorunu varsa orada adres TBMM'dir. TBMM bu ayıbı ortadan kaldıracak yegane merkezdir, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma sebebimiz de budur." diye konuştu.

TBMM Başkanı'nın herkesin başkanı olmasını isteyen Altay, "AK Parti siyaseten bazı hamleler yapabilir, bizim çağrımızı sabote edebilir ama Meclis Başkanı edemez. Meclis Başkanı 'İçtüzük gereği biz hazırlıklarımızı yine de yapıyoruz. Açılacak olursa Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını da görüşeceğiz' diyor. Bu ne? HDP'ye 'Gelmeyin' diyor. Bunu AK Parti söyleyebilir ama Sayın Meclis Başkanı'mızın AK Parti kafasıyla, AK Parti gözlüğüyle meseleye bakarak konuşmasını kabul edemem." değerlendirmesini yaptı.

"Bay Kemal konuşmaya devam edecek"

"Bay Kemal konuşmaları"nı herkesin beklediğini ifade eden Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırasıyla Erzurum, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat'ta her salı saat 13.30'da konuşacağını aktardı.

Engin Altay, "Bay Kemal konuşacak. Erdoğan; sen çatlasan da patlasan da hoplasan da zıplasan da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Bay Kemal konuşmaya devam edecek. Bay Kemal seni sıkıştıracak, sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın. Bir de keşke zamanında yapsan." dedi.

CHP'nin toplumun sıkıntı çeken bütün kesimlerinin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini ortaya koyduğunu söyleyen Altay, "Proje bizim. Devleti şimdilik sen yönettiğin için paşa paşa yapacaksın. Paşa paşa yapacağın bir şey daha söyleyeyim sana, EYT. Paşa paşa, tıpış tıpış çözdün çözdün, çözmezsen Türkiye'ye bizim borcumuz, sözümüz. Biz zaten en geç 10 ay sonra çözmüş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük projesi, 'tek adam' rejimine son vermek. Başka projelerimiz de var." diye konuştu.

"Güven ortamın yok"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye'de 2018'de130 milyar dolar sıcak para varken şimdi 40 milyar olduğunu kaydederek, "Senin güven ortamın yok. Bir ülkede hukuk, demokrasi, sistem, kural yoksa kimse sana para getirip yatırım yapmaz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçime hazırlandıklarını belirten Altay, "Erdoğan'a bir tavsiyede bulunmak istiyorum; seçimi zamanında yaparsan ilk beşe giremiyorsun, gel seçimi kasımda yap belki üçüncü olursun." dedi.

Altay, bir gazetecinin cemevlerine yönelik saldırıları anımsatması üzerine, "Türkiye'de artık bir Alevi-Sünni ayrışması ne kafalarda vardır ne fiiliyatta vardır ama devletin hiçbir şeyi de karanlıkta bırakmaması lazım. Bir provokasyon olduğuna yönelik endişe taşıyoruz, bu ve benzeri saldırıların devamının gelmesi ile ilgili bir endişe taşıyoruz ama kapanmış yaraların kaşınması Türkiye'de fark gözetmeksizin herkese çok zarar verir, kimsenin de işine yaramaz." değerlendirmesini yaptı.