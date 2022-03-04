CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim, elde balyoz, otobanlardaki gişeleri yıktığımız gün, en mutlu günümüz olacak. Otoban duracak gişeyi yıkacağız. CHP'nin yakacağı şey beşli çetenin hayalleridir. CHP'nin yıkacağı şey yandaş müteahhide verdiğiniz imtiyazlar." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının arttığı bu dönemde açık alanlarda maske takma zorunluluğu ile HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını yanlış bulduklarını söyledi. Vatandaşlardan kapalı mekanlarda maske takmalarını isteyen Özel, aşıların da aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Bu millete istikamet dayatıyorlar." dediğini, dün ise "Türkiye'nin iki asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız." ifadelerini kullandığını aktararak şöyle konuştu:

"Tayyip Bey, bizim savunduğumuz demokratikleşme ve çağdaşlaşma çizgisini kötü gösteriyordu ama dünden itibaren o çizgiyi sahiplenen bir cümle kurmuş. Normal şartlarda biz devlet başının böyle bir cümle kurmasından memnun oluruz. Ama Tayyip Bey bunu, iktidarı kaybedeceğini anlayınca kullanmaya başladı. İktidara gelmeden önce 'demokrasi araç, amaç değil' diyorlardı. İcraatlarıyla amaçlarının özgürlük ve demokrasi olmadığını, seçimle geldikleri halde seçimle gitmek istemediklerini, İstanbul'da kazanılmış mazbataya çöktüklerini, yüzde 70 oylarla seçilmiş HDP'li belediyelere kayyumlarla çöktüklerini biliyoruz. Şimdi tekrar demokrasi diyor. Demokrasi bunlar için gelirken araç, şimdi de gitmemek için bir araçtır. Gitmemek için bu söyleme sarılıyorlar. Demokrasiyi savunan, güçlü iken sahip çıkacak. Anketlerde baş aşağı giderken demokrasi hatırlayana 'günaydın' derler. Seçimde vatandaş hak ettikleri muameleyle gönderecek. Bu vakitten sonra demokrasiye yeniden sarılmanın bir kıymeti yok."

Altı siyasi partinin bir araya gelmesi

Özgür Özel, altı siyasi partinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" mutabakat metnini anımsatarak, Cumhur İttifakı'nın bu konuda fazla mesai yaptığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını ertelediğini savundu.

Bahçeli'nin önemsiz gördüğü, buruşturup atacağı metni bütün gün konuştuğunu söyleyen Özel, "Önemsiz ise niye konuşuyorsun? Çok teşekkür ediyoruz, duyuramadıklarımıza bu metni duyurdunuz, haberi olmayanlar sayenizde haberdar oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu metin için "virüs siyaseti" ifadesini kullandığını aktaran Özel, "Milletin iyiliği için hazırlanan bu metne virüs demek ve bu anlayışı virüs siyaseti olarak nitelendirmek kendilerine yakışır. Ama bir virüs varsa o da 'Bu milletin damarından girdik, beynine çıkacağız ve oralara Tayyip Bey ile ayrı yollardan ilerliyoruz' diyen FETÖ virüsünü bu millete ve devlete bulaştıran sizsiniz. Onun ilerlemesini ve neredeyse devletin tamamını ele geçirmesini sağlayan sizsiniz." şeklinde konuştu.

"Otoyolları değil, gişeleri yıkacağız"

Muhalefete yönelik olarak bir yalan rüzgarının estiğini iddia eden Özel, "Güya biz AK Parti'nin getirdiği her eseri ve hizmeti yıkacakmışız. Çanakkale Köprüsü'nü neden yıkalım? Birazcık utanma, sıkılma olur. Biz beşli çetenin başını yıkacağız. Köprüler, otoyollar, Osmangaziler kalacak ama o tuhaf sözleşmeleri yıkacağız. Turgut Özal'ın yaptığı aynı mesafe yolda 6,20 lira ödüyoruz, Erdoğan'ın yaptığı yoldan 74 lira ödeyerek gidiyorsun. Bizim, elde balyoz, otobanlardaki gişeleri yıktığımız gün, en mutlu günümüz olacak. Otoban duracak, gişeyi yıkacağız. CHP'nin yakacağı şey, beşli çetenin hayalleridir. CHP'nin yıkacağı şey, yandaş müteahhide verdiğiniz imtiyazlardır." değerlendirmesini yaptı.

"FETÖ ile mücadelede nutuk atılıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özel, hükümetin FETÖ ile mücadelede sürekli nutuk attığını ileri sürerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'den ihraç edilen polis müdürünü çağırıp dinlediğine yönelik haberler çıktığını belirtti.

Özel, "İhraç edilen birini ertesi gün neden çağırıyorsun? 'Senin ihracın FETÖ değil. Bir ay içinde halledeceğim.' demiş. Eğer Sayın Murat Çetiner'in dediği bütün soruşturmalar boşa çıktıysa ve sen böyle söylediysen neden işe iade etmiyorsunuz? Sen nasıl çetrefilli işlerin içindesin? Bir bakanın işi mi bir ilçe müdürünü özel çağırıp görüşmek? Bunları vatandaşa anlat." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli'nin af talebi

Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebinin kabul edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını anımsatan Özel, "Milletin aklıyla alay etmeyin. Tarım ve Orman Bakanı'nın bugün programı vardı. Adam, bu programı yapıp sosyal medyadan duyuruyor ve afişleri asıyorsa neden affını istesin? O affının isteneceğini bile bilmiyordu. Bilse bu programı yapar mı? Neden 'Ben görevden aldım' demeyip milleti kandırıyorsunuz?" dedi.

Elindeki bir fotoğrafı gösteren Özel, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin daha önce terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini, Pakdemirli'nin kardeşinin de FETÖ'den tutuklu olduğunu söyledi. Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'nin daha önce, zeytin sahalarında enerji tesisleri kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdiğini dile getirerek "Bakan tam zamanında gelmiş, zeytincilerle mücadelede artık elinden geleni yapar." ifadesini kullandı.

Ayçiçek üreticilerinin sorunlarına da değinen Özel, üreticilerin yüksek fiyatlar nedeniyle gübre alamadığını, ayçiçeği üretiminde düşüşün yaşandığını, ayçiçeği yerine ikame edilecek altı yedi çeşit yağda gümrük vergisinin kaldırıldığını kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nde çok tehlikeli maddeler olduğunu iddia eden Özel, nükleer santralleri veya nükleer atıkları denetleyen bir kurumun kurulduğunu, bu kurumun çok güçlü, siyasi baskılardan uzak ve doğru bildiğini yapan bir kurum olması gerektiğini vurguladı.

Özel, liyakatli, aklı başında ve alanında uzman kişilerin bu kurumun yönetimine atanması gerektiğini dile getirdi.