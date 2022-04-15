CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz, ittifak içinde ittifakla, daha güçlü ittifakla, ittifak içindeki partilerin farklı iş birlikleriyle, çok farklı yöntemlerle, ama bir şekilde bu Meclise en çok milletvekilini getirecek yöntemi, taktiği bulacağız." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Ali Osman Akat isimli iş insanının uyuşturucu ile yakalanarak hapse atıldığını, Akat'ın firmasının salgın döneminde Meclise dezenfektan ve kolonya sağladığını" ifade ederek, Meclis Başkanı ve firma Tekirdağlı olunca bunun sorulduğunu ancak ürünlerin bedava gönderildiğinin söylendiğini ileri sürdü.

Bu firmadan daha önce alım yapılıp yapılmadığını sorduklarını ve TBMM Genel Sekreterliğinin, "fiyat araştırdık, uygun verdiler, onlardan aldık" diye bir cevap verdiğini belirten Özel, ancak 2 yıl sonra başka yerden alım yapıldığının bildirildiğini ifade etti. Özel, bununla ilgili bir soru önergesi verdiklerini vurgulayarak, hangi tarihlerde ne kadar miktar alım yapıldığı, hangi serilerin Meclise geldiği gibi soruların yanıtlanmasını istedi.

Ekonomi yönetimine dair eleştiride bulunan Özel, son bulunan yöntemle faiz artırmadan faiz verme yöntemine geçildiğini söyledi.

Özel, kur korumalı mevduat sisteminin ilk haftasına göre, 11,7 milyar lira devlet bütçesinden, 1 milyar lira da Merkez Bankasından olmak üzere 12,7 milyar liranın fakirden alınıp zengine verildiğini ileri sürdü. CHP'li Özel, 20 milyon çiftçiye 1 yılda verilen desteğin yüzde 40'ının bir haftada kur korumalı mevduata verildiğini iddia etti.

Bakan Soylu tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında kendisine "tipitip" dediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aynı ifadeyi 2-3 yıl sonra hatırlayıp kullandığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Sen bilmiyor musun? Kapıdan çıktım, kamera var, 'ne diyeceksiniz' dedi. Dedim 'Sevimli kahramandır. Gözlüğümle de burnumla da barışığım. Çocukların sevdiği bir tipitip, siyasetin tipitipi olmak, beyefendi gibi Kargameli olmaktan iyidir' demiştim. Sonra bir daha Devlet bey hiç onu kullanmadı. O metni yazan, aklı verene de attığı fırça siyaset tarihine geçti, 'bu lafın dönüşünü hesap etmiyor musunuz' diye. Bu tipitip lafını sen dersen, Devlet Bey'e Kargamel cevabını hatırlatırsın. Kargamel'in peşinde koşan bir Azman var devamlı, Kargamel'in çırağı, suç ortağı, peşinde. Kargamel ne derse onu yapar. Sen olsan olsan Azman olursun. Kargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. O yüzden bu işlere girme, çırak çıkarsın."

Göçmen konusu

Göçmenlerle ilgili değerlendirmede bulunan Özel, "Sosyal demokrat bir parti olarak CHP göçmenlere düşman değildir ama göçmen yaratan politikalara düşmandır. Göçmen yaratan siyasetçilerin karşısındadır." dedi.

Bugün trafik ışıklarında kucağındaki çocuklarla dinlenenlerin, Ege'nin sularında boğulanların, hepsinin vebalinin bulunduğunu dile getiren Özel, Türkiye'de artan gerilimin sebebinin, yoksulluk ve kaynak kıtlığı varken, yanlış politikalar yüzünden 5 milyonun üzerindeki Suriyeli, 6 milyonun üzerindeki düzensiz göçmenden kaynaklandığını iddia etti.

Özel, "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı"nı oluşturarak Suriye ile masaya oturup, bu sorunun Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olduğunu gösterip, göçmelerin ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Suriye'de derhal barış sağlanması çağrısında bulunan Özel, böylece Suriyeli göçmenlerin de memleketlerine döneceğini belirtti.

TÜİK'i sadece tek başına veri, rakam açıklayan bir kurum haline dönüştürmeye çalışan bir anlayış olduğunu ileri süren Özel, meslek odaları, kurum ve kuruşların, STK'lerin yaptığı araştırmaların TÜİK'in denetimine bağlanmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Yeni ittifak değerlendirmesi

Özel, bir gazetecinin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeni ittifak açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"Bu olumlu bir açıklamadır, olumsuza yorulacak bir açıklama değildir. 6'lı mutabakat masası, 'biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz' diyorsa, Cumhur İttifakı da 'hayır böyle bir şey asla olmayacak' diyorsa bizim masa bozulmaz. Bizim masa, bu ülkeye bu Meclise itibarını geri vermek, bu ülkeye yeniden herkesin yüzünün gülebileceği bir umudu vermek üzere bir araya gelmiştir, o sürecek. Bu kararlılıkta tek adam rejimiyle mücadelede hiçbir farklı düşünce yok. Sürekli oyunun kurallarını değiştirenlere karşı bizim ittifak da armut toplamayacak. Haziran bir geçsin, yeni yeni tedbirler, yeni yeni tenezzül edecekleri şeytanlıkların zamanı geçsin, seçime 1 yıldan az kalsın, o zaman siz sürprizi görün bunların. Hazır olsunlar.

Biz, ittifak içinde ittifakla, daha güçlü ittifakla, ittifak içindeki partilerin farklı iş birlikleriyle, çok farklı yöntemlerle, ama bir şekilde bu Meclise en çok milletvekilini getirecek yöntemi, taktiği bulacağız. O çalışmaların hiçbir tanesi yıkıcı, yıpratıcı ve demokrasi dışı bir iş olmaz."

Bunun tarihi bir ittifak olduğunu belirten Özel, "Milletvekili Seçim Kanunu'na yönelik olarak çok farklı birliktelikler, çalışmalar olabilir. Bizimle birlikte olabilir, bizim dışımızda olabilir. Seçimlere 1 yıl kaldıktan sonra yapılacak yasal değişikliklerin mani olabileceği işleri de bugünden söylemeyeceğiz. 1 yıldan az kalsın, ondan sonra görsünler bakalım onlar mı daha iyi okuyorlarmış Türkiye siyasetini biz mi daha iyi okuyoruz." dedi.