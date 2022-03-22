CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması

22.03.2022 15:48
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin Ukraynalı göçmenlere gösterdiği anlayışı, Türkiye'de büyük bir baskıyla konuşlandırılan Suriyeli göçmenlerle ilgili de göstermelerini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin Ukraynalı göçmenlere gösterdiği anlayışı, Türkiye'de büyük bir baskıyla konuşlandırılan Suriyeli göçmenlerle ilgili de göstermelerini istedi.

Özkoç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Eş Raportörlerinden John Howell ve Boriss Cilevics'i Meclis'te kabul etti.

Özkoç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile daha düzenli ve istikrarlı bir bağ içinde görüşmeleri sürdürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

CHP'nin, kadın-erkek eşitliği olmadan bir ülkenin gerçek anlamda kalkınamayacağına inanan bir siyasi parti olduğunu kaydeden Özkoç, "Maalesef bu düşüncemize rağmen ülkemizde kadına şiddetin yoğun olduğu bir durum söz konusudur. Bununla ilgili parlamentoda ana muhalefet partisi olarak ciddi derecede sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Özkoç, mevcut yönetim anlayışını, Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin önünde bir engel olarak gördüklerini söyledi.

Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistemin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Özkoç, CHP olarak çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasinin gelişmesinde kararlı bir tutum izlediklerini anlattı.

" Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanmasından yanayız"

Osman Kavala'nın bulunduğu durumu kabul etmediklerini ifade eden Özkoç, "2 Aralık 2021'de Bakanlar Komitesi, Türkiye aleyhine ihlal prosedürünü başlattı. Dün yine mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. Biz, başından beri CHP olarak Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanmasından yanayız. Mevcut AKP iktidarının, Avrupa Konseyi ve AİHM ile ilgili kararlara yönelik açıklamasını da bir talihsizlik olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın meşru yollarla TBMM'ye seçilmiş bir siyasetçi olduğunu dile getiren Özkoç, "Kendisinin de bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Engin Özkoç, AB ve Türkiye arasında 2015 yılında 18 Mart'ta varılan mutabakatı hatırlatarak, "Bu çerçevede Avrupa'ya yönelik düzensiz göç, ülkemiz tarafından yüzde 97 oranında engellenmiştir. Ancak aynı dönemde ülkemiz üzerindeki göç baskısı tahammülleri de zorlayacak şekilde sürmüştür. Samimi olmak gerekirse buna karşılık AB yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. AB Yüksek Temsilcisi Borell, AB Konseyi'ne sunduğu raporda ülkemizin yükümlülüklerini yerine getirdiğini teyit etmiştir. Ülkemizde 3,7 milyonu aşkın geçici koruma altındaki Suriyeliler barınmakta, 4 milyon civarında sığınmacı, mülteci bulunmaktadır. Konseyin ve AB'nin Ukraynalı göçmenlere gösterdiği anlayışı, Türkiye'de büyük bir baskıyla konuşlandırılan Suriyeli göçmenlerle ilgili de göstermelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörlerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika


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