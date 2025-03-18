CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor

İstanbul Üniversitesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

CHP, ANKARA'DA YÖK ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Karara tepkiler peş peşe yükselirken, CHP de harekete geçti. CHP Ankara İl Örgütü, iptal kararına tepki göstermek için saat 23.00'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde toplanma çağrısı yaptı.

İSTANBUL'DA MALTEPE'DE BULUŞULACAK

Benzer çağrı da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın saat 14.00'te buluşma çağrısı yaptı. Çelik, şunları söyledi: "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım!

TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00'da Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"