CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti - Son Dakika
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Politika

CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP Ankara İl Örgütü '' YÖK binası önüne giderek protesto gösterisi düzenledi.

18.03.2025 23:18
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İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıklamasının ardından ülkenin gündemi bir anda değişti.

YÖK ÖNÜNDE PROTESTO

Muhalefet karara tepkilerini dile getirirken; CHP'den peş peşe protesto gösterisi haberleri gelmeye başladı. CHP Ankara İl Örgütü, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini YÖK'ün önünde protesto etti.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın saat 11.30'da Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını değerlendirmek üzere ?Merkez Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

MALTEPE'YE ÇAĞRI

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın saat 14'de Maltepe'de İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılacağı açılışa bir çağrı yaptı. CHP'nin yarın Maltepe'de toplanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

CHP İmamoğlu kararını YÖK\'ün önünde protesto etti

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fmpsd69v55:
    chp adayı kim olursa olsun oyumuz onundur sn İmamoğlu’na yapılanlar chp adayını çok daha güçlendirecektir 10 29 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Boş insanlar. Gazze için toplanmazlar. 22 14 Yanıtla
  • 220198:
    ya bu toplananlarin icin de bir tane universite mezunu yok mu :) denklik yok denklik neyi protesto ediyonuz 2+2 = 4 11 5 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    yahu adam cahil. ingilizce işletme bitirmiş ongilizcesi yok. tamam karar siyasi tamam üstüne gidiyorlar. ama adam korsan öğrenci, ne olduğunu sizlerde biliyorsunuz. koca koca okumuş insanlarsiniz. bir cahili kendinize efendi yapmış peşinden gidiyorsunuz. azcik alık biraz ozan olsun sizde ne oluur 7 1 Yanıtla
  • Ramazan Cetinkaya:
    bir avuç akıl yoksunu, sorgulamadan, neyin ne olduğunu bilmeden, soruşturma sonuca varmadan, herşey ortaya dökülmeden çıkın milleti galyana getirin, siz ve sizin gibiler var olduğu sürece bü ülkede sahtekârlık da bitmez usulsüzlük de, eminim ki oradakilerin çoğu neyin ne olduğunu bile bilmeden alkış tutmaya gitmiştir, bu gün 18 mart tarihi bir gün hangizin andınız kutladınız? ecdatın kemiklerini sızlatırsınız be, 3 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    hukuksuzluktan şikayet edenler hukuksuzluğu savunuyorlar.... 0 0 Yanıtla
  • Emir2017:
    boş insan ve klavye delikanları yine burda :) 0 0 Yanıtla
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