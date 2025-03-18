CHP İmamoğlu kararını YÖK\'ün önünde protesto etti

Ramazan Cetinkaya:

bir avuç akıl yoksunu, sorgulamadan, neyin ne olduğunu bilmeden, soruşturma sonuca varmadan, herşey ortaya dökülmeden çıkın milleti galyana getirin, siz ve sizin gibiler var olduğu sürece bü ülkede sahtekârlık da bitmez usulsüzlük de, eminim ki oradakilerin çoğu neyin ne olduğunu bile bilmeden alkış tutmaya gitmiştir, bu gün 18 mart tarihi bir gün hangizin andınız kutladınız? ecdatın kemiklerini sızlatırsınız be,