CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı videolarda birçok tanınmış isme yönelik iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ'a tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter."
Son Dakika › Politika › CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter - Son Dakika