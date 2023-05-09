CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı videolarda birçok tanınmış isme yönelik iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ'a tepki gösterdi.

"KİŞİSEL YÖNELİMLERİNDEN BİZE NE?"

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter."