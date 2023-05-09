CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter

09.05.2023 16:17

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son dönemde yayınladığı videolarda bazı siyasiler hakkında iddialar ileri süren Ali Yeşildağ'a çıkıştı. Kaftancıoğlu, "Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı videolarda birçok tanınmış isme yönelik iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ'a tepki gösterdi.

"KİŞİSEL YÖNELİMLERİNDEN BİZE NE?"

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına çıkıştı: Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter - Son Dakika
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