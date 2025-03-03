CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Geniş Video İzle

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında ''toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet'' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

03.03.2025 23:02  Güncelleme: 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma gerekçesinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" olduğu kaydedilirken; Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Çelik Halk TV'ye yaptığı ilk açıklamasında ise " Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İshak Klein:
    CHP seçmenlerine ne zaman soruşturma açarlar acaba.. bekleyip göreceğiz 98 94 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Korku imparatorluğu. 95 76 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Şunu bilirimki ne zaman chp ve onun kolları pasife alınsa o zaman ülke rahata kavuşur Ki hiç bir partiyede mensub değilim 86 50 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Seçimi kaybetmenin acisi daha geçmemiş 56 48 Yanıtla
  • Batu Gun:
    yorumlari sansurleyen yandas medya organlari o cocuguymus. aha bunu sansurleyin simdi 35 28 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    her şeye kanun çıkarmış bu devlet. toplantıya çıkarmış hakarete çıkarmış işe çıkarmış çişe çıkarmış ama nerdeyse hiç biri gerekli yerlerde kullanılmıyor işlerine ne zaman gelirse kendilerine ne zaman yararsa ozaman kanun aklına geliyor devlet kademelerinin. 29 16 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    Beşiktaş ta adamlar 4 aydır maaş alamıyor çöpler toplanmıyor Beykoz kartal Eyüp Sultan belediyesi 300 milyon TL borca giriyor sanatçılara para akıtıyor hizmet sıfır sonra hükümet suçlu hadiyin ya yemezler artık ?? 14 16 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    İBB başkanı İmamoğluna bir sorun bakalım Kemerburgazda imarları neden durduruldu hayırdır merak ediyorum İBB parası bitince bu yöntememe başlanıldı 10 8 Yanıtla
  • Ahmet Kaptı:
    CHP çöp, çukur,çamur,hırsızlık ve yolsuzluk demektir 1 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:05:39. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.