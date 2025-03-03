CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma gerekçesinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" olduğu kaydedilirken; Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.
Çelik Halk TV'ye yaptığı ilk açıklamasında ise " Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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