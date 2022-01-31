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CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika

CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?

31.01.2022 10:09

Son dönemlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından çektiği videolarla oluşturmaya çalıştığı 'halktan biri' imajı CHP İstanbul İl örgütünün paylaştığı fotoğrafla yerle bir oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda evinin mutfağından çektiği samimi videolarıyla dikkat çekmişti. Dün de bir video yayınlayan CHP lideri, "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımının ardından CHP İstanbul Gençlik Kollarının sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf karesi yayınlandı. Paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun videoda oturduğu masanın bulunduğu alan geniş açıdan görüldü. CHP liderinin Boğaz manzaralı bir otelde olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum ise akıllara CHP İstanbul örgütünün Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak istediği söylentilerini ortaya çıkarttı.

İşte o paylaşım:

CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?

GECELİĞİ 100 BİN TL

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Boğaz manzaralı otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika
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