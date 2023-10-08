CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi - Son Dakika

CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi

Son Güncelleme: 08.10.2023 13:50

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşmak için kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, solandaki bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

"SON KEZ KARŞINIZDAYIM"

Konuşmasına "Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım" sözleriyle başlayan Kaftancıoğlu, "İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor. İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var? Adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

SLOGAN ATTILAR

Salondaki değişimciler ise "Kayyum gidecek Özgür gelecek" sözleriyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterip Özgür Çelik'e destek verdi.

2 ADAY YARIŞIYOR

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,İl Başkanlığı için karşı karşıya gelecek. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek.

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 AK Parti MKYK listesine giremeyen Şamil Tayyar ateş püskürdü: İçin için partiyi çürütüyorlar
14:55 Hamas ''Sivilleri hedef almıyoruz'' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil
14:52 Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı
14:06 CHP'de gergin kongre! İmamoğlu'nun konuşmasını bu sloganla kestiler
14:04 Juventus'un hocası Allegri, Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı: Kimse onun gibi değil
13:45 CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi
13:18 Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi
12:54 Mısır'da bir polis, İsrailli turistleri taşıyan otobüse saldırdı! 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm
12:19 Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 15:23:34. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement