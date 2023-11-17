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CHP lideri Özel, ittifak için ilk adımı attı - Son Dakika

CHP lideri Özel, ittifak için ilk adımı attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile ittifak konusunda ilk adımı attı. Önümüzdeki günlerde Akşener'in de uygun görmesi durumunda bir araya gelmek istediğini ifade eden Özel, ''Bu müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm'' dedi.

17.11.2023 15:19  - Güncelleme: 15:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun İstanbul'dan beş gün önce başlattığı yürüyüşe destek oldu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kurulması konusunda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KAZANÇLI ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İYİ Parti lideri Akşener ile geçmişe dayanan iyi bir diyaloglarının olduğunu ifade eden Özel, "Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından telefon görüşmesi yaptık, o da samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE POZİTİFİZ"

Açıklamasının devamında "Bundan sonra böyle bir sürece yapıcı katkı veririz" diyen Özel, şöyle devam etti: "Biz ne birbirimize kaybettirmeye, ne Türkiye'ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın genel başkanın da bu konularda pozitif olduğu geçmiş dönemlerde hep gördük. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız."

"TÜM SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMEK İSTERİZ"

Özel, ardından "Yerel seçim öncesi Millet İttifakı'nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurmak gündeme gelecek mi? Yol haritanızı belirlediniz mi?" sorusunu yanıtladı. CHP lideri, şu karşılığı verdi: "Yerel seçimlere girmekte olan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz. Yerelde CHP örgütlerinin ve muhataplarımızın teşkilatlarının gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka da olumlu bakarız. Bir topyekun bir büyük ittifak, her beraber bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun, partilerin bazen iki, bazen birkaç parti olarak bir araya geldikleri ittifaklar daha rasyonel olabilir. CHP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz. Bir yerde ittifak yaparsak ve o ittifakın gereği aday göstermiyorsak olabilir."

Meral Akşener, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, ittifak için ilk adımı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Özel, ittifak için ilk adımı attı - Son Dakika
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