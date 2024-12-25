AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası - Son Dakika
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Politika

AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yaptı. Bağcıoğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yapılan çağrıyı vesayeti canlandırma girişimi olarak niteledi.

25.12.2024 18:02
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet törenindeki yemin krizi gündemdeki yerini koruyor. Mezun olmaya hak kazanan teğmenlerin kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü. "Disiplinsizlik" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ordudan ihracı gündemde.

CHP SOKAĞA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

CHP ise nihai kararın verileceği Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı öncesinde sokağa çıkmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bu kapsamda kendisi gibi emekli olan askerlere çağrıda bulundu.

AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası

EMEKLİ ASKER GRUPLARINA ÇAĞRI MESAJI

Bağcıoğlu, emekli asker gruplarına yolladığı çağrı metniyle eski subay ve astsubayları Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.

Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği "Atatürk posterini al gel" başlıklı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Sayın Komutanlarım değerli silah arkadaşlarım; 16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz. Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz."

AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇOK SORUMSUZ BİR YAKLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bağcıoğlu'nun emekli askerleri eylem yapmaya çağırmasına tepki gösterdi. Çelik, yapılan çağrıyı vesayeti canlandırma girişimi olarak niteledi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak "siyasi" niteliğe sahiptir".

"VESAYET GÖRÜNTÜSÜ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ DIŞINDA BİR ŞEKİLDE TANIMLANAMAZ"

"Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz".

CHP, Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenindeki Yemin Krizi İçin Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyor
AK Partili Çelik\'ten teğmenler için \'sokak\' çağrısı yapan CHP\'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası

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Son Dakika Politika AK Partili Çelik'ten teğmenler için 'sokak' çağrısı yapan CHP'ye tepki: Vesayeti canlandırma çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sebahattin Yakar:
    işçi emekli dusmanl akp mhp ilk secimde gideceksiniz. 40 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÖMER ÇELİK SEN ANLAMAZSIN O ISLERI SEN 22 YILDIR 3 KELIMEDEN BASKA BIR SEY SOYLEMEDIN. MUSTAFA KEMAL IN ASKERI OLMAK VESAYET DEGIL. VATAN SEVGISININ TA KENDI SIDIR 23 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    onlar sokağı hiç unutmadılarki, onun için her şeyde sokağa çıkma davet yaparlar. 8 23 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    istiyorlarki kimse bunlara ituraz etmesin 20 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Korkma korkma öyle canlanacak vesayet falan yok geri de kaldı onlar zaten doğrusu da bu ama sen algı operasyonu yapıyorsun 19 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yav arkadaş tegmenleri siz yargılıyor sunuz.Yargılamayın o zaman.Özgür özel de çağrısını geri çeksin.Yapan siz kabahatli başkası olacak şey değil. 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Bu memleketi babanızın malı gibi kullandığınız yeter , hemen seçime gidilmelidir 4 1 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    ATSTURK sevdalısı teğmenlerr yanlız değildir Ömer efendi, kula kul olmuşsunuz siz 2 0 Yanıtla
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