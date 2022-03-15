CHP Kastamonu İl Başkanlığında "Karadeniz Masası" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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CHP Kastamonu İl Başkanlığında "Karadeniz Masası" toplantısı yapıldı

15.03.2022 18:30
CHP Kastamonu İl Başkanlığında "Karadeniz Masası" toplantısı yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Salıcı, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen Karadeniz Masası toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin oy oranını Karadeniz'de üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirtti.

Daha önce "Doğu Masası"nı kurduklarını anlatan Salıcı, ilerleyen günlerde "Anadolu Masası"nı da hayata geçireceklerini söyledi.

Vatandaşların çıkarlarını Mecliste gündeme getirdiklerini belirten Salıcı, "CHP toplumun tüm kesimlerine ulaşacak bir çalışma yürütüyor. Kastamonu'da da Karadeniz Masası'ndaki diğer illerde de ilçe ilçe köy köy bir çalışma yürütüyoruz. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Enflasyondaki ve yakıt fiyatlarındaki artışa da değinen Salıcı, "Dünyada ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 60 artarken Türkiye'de yüzde 200 artırma başarısını gösterdiler. Dolayısıyla ulaşımdan tutun da çiftçinin kullandığı mazota kadar ürettiğimiz ürünlere, tükettiğimiz ürünlerin tamamına fiyat artışı olarak yansıdı." ifadesinde bulundu.

Kastamonu'da yaklaşık 13 bin 500 esnafın olduğunu belirten Salıcı, şunları kaydetti:

"2020 yılında 779 esnaf kepenk kapatmış, 2021 yılında 738 esnaf kepenk kapatmış. 2022 yılının ilk 2 ayında neredeyse 126 esnaf kepenk kapatmış. Sürekli ticarette, yatırımda, üreticide, esnafta bir geriye gidiş var. Türkiye'de durum kötü ama çaresiz değil, umutsuz da değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde de meclisinde de il başkanlıklarında da Türkiye'nin 81 ilinde mücadeleye hazır, mücadele eden, Türkiye'nin bu makus talihini değiştirebilecek kadroları var, çözüm önerileri var. Bu kadrolarımızla, çözüm önerilerimizle Millet İttifakı'yla beraber biz bu yeni getirmiş oldukları düzeni Başkanlık Sistemi'ni değiştireceğiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüşün mutabakat metnini Sayın Genel Başkanlar nasıl imzaladıysa o imzaların arkasında durarak önümüzdeki ilk seçimden sonra o mutabakat metnindeki maddeleri bir bir uygulayacağız."

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise Karadeniz Masası'nın Düzce'den Artvin'e kadar 12 ili kapsadığını ve bu masa ile partinin örgütsel etkinliğini artıracaklarını kaydetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Karadeniz, Kastamonu, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kastamonu İl Başkanlığında 'Karadeniz Masası' toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Kastamonu İl Başkanlığında "Karadeniz Masası" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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