CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum atanması ihtimali olduğunu öne sürerek 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurdu.
Olağanüstü kurultay kararına CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum." dedi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."
Son Dakika › Politika › Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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