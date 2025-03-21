Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu\'ndan ilk yorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü kurultaya gitme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" ifadelerini kullandı.

21.03.2025 22:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine kayyum atanması ihtimali olduğunu öne sürerek 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

Olağanüstü kurultay kararına CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum." dedi.

"BU KARANLIK VE ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE, EL ELE, OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."

CHP, Kayyum Atanma İhtimaline Karşı Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Haberler, Omuz Omuza, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ali Fuat Seckin:
    Kılıçdaroğlu senin zamanında her şeyi çok güzeldi bu cahil cücelere bıraktın parti yi rezil ettiler aday ol parti seni bekliyor 302 249 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    mevcut parti hala iktidarsa sorumlusu Kılıçdaroğlu u zaten hala ondan medet umuyorsunuz adam tek birtane seçim kazanamadı 76 56
    velibaba1.2.3:
    saçmalama la uzun adamın karşısında gerçekten aday olsaydı bu senelere gelinmezdi zaten her seçimi dede kazandırdı ona varlığı ile 22 8
  • kimim ben:
    sakın aklından bile geçirme kılıçdaroğlu, bu yaşadıklarımız senin suçun vaktiyel çekilmeyi bilseydin bu işler buralara gelmezdi... seninde bitmedi koltuk sevdan... 293 149 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    yetiş dede bu imamla özgür malı götüryor dur de 225 102 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Dark passenger ananimi sihdiler 18 59
  • Serdar Er:
    kent lokantasında imam bayıldı 40 TL 247 79 Yanıtla
  • Nrttn:
    imambayildi 243 82 Yanıtla
    murat4455:
    ananda öyle oldu 24 68
    Nrttn:
    bulurum seni merak etme 50 27
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SON DAKİKA: Olağanüstü kurultay kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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