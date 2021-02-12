Son dakika... CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, Tugay'ın ölümünde CHP'li siyasetçileri suçladı

CHP Kocaeli Gençlik Kolları, intihar ederek yaşamına son veren CHP Kartepe İlçe Meclis Üyesi Tugay Adak için basın açıklaması düzenledi. Adak'ın, seçimleri için emek harcadığı siyasetçilerin kendisine sahip çıkmadığını belirten gençlik kolları üyeleri, Adak'ın ölümünde partilileri suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, intihar ederek yaşamını sonlandıran CHP Kartepe İlçe Meclis Üyesi Tugay Adak için toplanarak basın açıklaması yaptı. Parti binası önünde düzenlenen açıklamaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, gençlik kolları üyeleri ve Adak'ın sevenleri katıldı. Açıklamadan önce parti binasına, üzerinde Adak'ın fotoğrafının bulunduğu ve 'Hangi günahım için güzel günleri çok gördünüz' yazılı pankart asan CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, Tugay Adak anısına saygı duruşunda bulundu.

Adak'ın yaşamını sonlandırmasında partilileri sorumlu tuttuğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, şunları söyledi:

"Tugay bir annenin evladı, bir çocuğun ağabeyi ve bizim yol arkadaşımızdır. Tugay bir ailenin iki gözüyken inandığı değerler uğruna gözünden vazgeçecek cesarete erişmiş bir dava adamıdır. 18 yaşında büyük bir umutla kapısından girmiş, onurla bayrağını asarken düşüp bir gözünü kaybetmiş, ailesine karşı sorumluluklarını bir kenara bırakıp önceliğini partisine vermiş ama hiçbir zaman partisine sırt çevirmemiş, mücadeleden bir an olsun geri adım atmamış Tugay Adak kardeşimiz için buradayız."

'SEÇİMLERİ İÇİN EMEK HARCADIĞI KİŞİLERDEN KARŞILIK BULAMAYAN VEFAKAR TUGAY'

Tugay Adak'ın işsiz kaldığı dönemde partisi zarar görmesin diye sessiz kaldığını ifade den Karakadılar, "Seçimleri için emek harcadığı kişilerden iş istediği zaman karşılık bulamayan vefakar Tugay kardeşimiz için buradayız. Partisinin kapısını umutla açarken, imkan kapılarının yüzüne kapandığı Tugay Adak için buradayız. Çok sevdiği partisi zarar görmesin diye susan ama dayanacak gücü kalmayan Tugay Adak için buradayız" dedi.

'TUGAY HEPİMİZİN ARASINDA, HEPİMİZİN HAFIZASINDA OLACAK'

Adak'ın ölümünün kendileri için son derece üzücü olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ise:

"Tugay'ın hikayesi, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan birçok gencin hikayesine benziyor. Bunun dışında hala acısı taze olan aynı son olmasa da belli şartlar halinde kaybettiğimiz yol arkadaşlarımız var. Öncelikle onların yasını tutmak ve yoldaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Tugay'ın yaşamdan vazgeçişi aslında bir sebep değil sonuçtu. Memlekette derinleşen yoksulluk, artan kriz ve genç işsizliğin sonunda Tugay kardeşimiz yaşamına son verdi. Bu gerçekleri hep söyledik, siyaseten bunları dile getirdik. Fakat Tugay bizim yol arkadaşımızdı bunun öncelikle bilinmesini isteriz. Tugay bundan önce yaz kamplarımıza aktif katılan, Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesini içselleştirmiş, bu partinin kültürünü alan, geleneğinden gelen bir kardeşimizdi. Fakat şöyle söylemek isteriz; aynı yolda yürüdüğümüz aynı hikayeyi paylaştığımız arkadaşımızdı Tugay. Hepimizin arasında, hafızasında olacak" dedi.