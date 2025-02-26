CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi - Son Dakika
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Politika

CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı kararının iptali istemiyle açılan üç ayrı davada, Kurultay'da oluşan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

26.02.2025 18:04  Güncelleme: 18:32
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Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı kararının iptaline ilişkin açılan davalarda, Kurultayda oluşturulan yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerini reddetti.

"CHP'YE KAYYUM ATANMASI İÇİN MAHKEME KAPILARINDA DOLAŞANLAR UMDUKLARINI BULAMADI"

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu mahkeme kararlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftci, şunları kaydetti: '4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup CHP'ye kayyum atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı.

"İDDİALARININ DELİLLERLE ORTAYA KONMADIĞINA KARAR VERİLDİ"

İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir. Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir.

"İKTİDARIN ÇIRPINIŞLARINDAN MEDET UMANLARA DUYURULUR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur.'

CHP kurultayı için açılan davaların tamamı reddedildi
CHP kurultayı için açılan davaların tamamı reddedildi
CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi

Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Boş CHP Hiç Birşey Olmaz 7 8 Yanıtla
  • Rasit Yigit:
    Üsküdar Belediyesi, Lütfü Savas' verdiginiz rüsveti elinden alin ve kapiya koyun, yapdigi suc duyurusu fos cikti 1 3 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Atatürkün emaneti ne hallere düştü. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP kurultayının iptali için açılan davaların tamamı reddedildi - Son Dakika
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