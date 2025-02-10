CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi - Son Dakika
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Politika

CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

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CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları sonrası Başsavcılık harekete geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi'yi ifadeye çağırdı. Olayın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 gün önce konuyla ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

10.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:56
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

ERDOĞAN'IN SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Olayın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresinde sarf ettiği sözler akıllara geldi. Erdoğan, kongrenin şaibeli olduğunu öne sürüp "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler" demişti.

CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

KILIÇDAROĞLU'NUN "İHANET" VURGUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir" ifadelerine yer vermişti.

CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan\'ın sözleri geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe yine kirli planlar peşinde noldu özgür özel ağırmı geldi ircep işiniz gücünüz komplo tezgah 429 119 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ben halk içerisinde olan birisi olarak AKP ve MHP toplamının % 25 civarı oy alacağını bile zannetmiyorum. Ben daha önce MHP'ye oy verdim ve şuan Apo'yu cezaevinden çıkarmaya çalışması ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz ' diyen teğmenlerin ihraç kararını desteklemesi sebebiyle oyumu başka bir partiye vereceğim. 275 88 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu bir kumpas bana fetönün yaptiği kirli operosyonlari hatirlatiyor bana ha fetoş ha tayyoş 280 38 Yanıtla
  • Çelikk:
    CHP Atatürk'ün Partisi Onurlu Parti 82 45 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    şuna ikna oldum ki,Kılıçdaroğlu kesin a ka pe ye çalışıyor.Dün akşam TV de yaptığı bütün açıklamalar a ka pe nin ekmeğine yağ sürer cinsten. 63 28 Yanıtla
  • izzet aydemir:
    Trollere maaş bağlayan yöneticiler herşey yapar 58 7 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı makamı keşke Tayyip Erdoğan'ın Manisa kongresinde yaptığı açıklamadan önce soruşturulma açıldığı hususunda bilgilendirme yapsaydı. Maalesef insanlar bu soruşturmanın elle tutulur bir tarafı dahi olsa şüphe ile yaklaşacak. Siyasiler de devam eden yargı süreci hakkında önceden konuşmamalı ve yargı mensupları da herhangi bir kişi veya makamdan emir almamalı. 51 10 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Ya haberi başka bir yerlerinden inatla okuyanlar var DELEGELERIN hesaplarina paralar balya balya dağıtılmış: ))))kimin parasini kime dagitiyorsunuz ayrica kimseyi hapisten cikarma derdi REIS anayasa degisikligi icin oyun kurdu korkmayin yani cikmayacak hapisten ayrica yemin toreninden sonra ulkenin BASKOMUTANI ordayken yeni mezunlarin KILIÇLi yemini sonucu ordudan ihraçlar olmustur malum KILICLI yemin isyan belirtisidir 9 42 Yanıtla
  • sus ceo:
    Tayyip Erdoğan'ın konuşması, soruşturmayı halkın nezdinde şüpheli bir duruma getirdi. 34 13 Yanıtla
  • sus ceo:
    Cemal Hekim denen yorumcu, sen herhalde askerlikle ilgili bilgi sahibi değilsin . Her kılıç çeken isyan olarak algılanır ise bu tepkini Diyanet işleri başkanının kılıçla hutbe vermesine göstereceksin. Kılıç, silah vb. saldırı aracı olarak kullanılan malzemelerle camilere girilmesi sence ne kadar uygun. Makarnayı fazla yemek beyne zarar verir. 24 6 Yanıtla
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