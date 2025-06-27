CHP\'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu\'na destek

CHP'nin 30 Haziran'da görülecek kurultay davasında "mutlak butlan" yani "tam geçersizlik" kararı çıkabileceği iddiası parti kulislerinde hareketlilik yaratmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmeye sıcak bakması parti içi tartışmaya dönüşmüş, Genel Başkan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var" dedi. Genel Başkan Özgür Özel ise "görevi kabul etmek tarihi bir hata olur" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

10 VEKİLDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP'li 10 milletvekili ise bu gece X hesaplarından peş peşe Kılıçdaroğlu için destek açıklamaları yaptı. Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gaziantep Miiletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

"TROL SALDIRISINI TANIYORUZ, AHLAKA YAKIŞMAYACAK CÜMLELER EDİYORLAR"

Ali Öztunç, konuya ilişkin mesajında, "Belli bir kaynaktan yönlendirildiği açık olan bu trol saldırısını yaptıranları tanıyoruz. Bunlar düne kadar Kemal beyin kapısında el pençe durarak çeşitli makamlara gelenlerdir. Maalesef bugün ise CHP kültürü ve ahlakına yakışmayacak cümleleri kullanıyorlar. Bilinsinki susuyorsak efendiliğimiz ve partililiğimizdendir. Oysa söyleyecek çok sözümüz vardır. Herkesi bir kez daha parti kültürüne yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum. dedi.

"SESSİZLİK, FİTNENİN ORTAĞI OLMAKTIR"

Gamze Akkuş İlgezdi ise "CHP kimsenin hırsına, ihtirasına, hesap oyunlarına teslim edilecek bir parti değildir" diyerek sözlerine "Örgütümüz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz bu çürümeye göz yummamalıdır. Hatırlatmak isterim ki suskunluk, teslimiyettir. Sessizlik, bu fitnenin ortağı olmaktır. Trollerin, paralı kalemlerin ve sipariş manşetlerin belirlediği gündemlerle değil; halkın iradesiyle büyüyen bir partiyiz biz." şeklinde devam etti.

"AHLAKTAN YOKSUN SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Hüseyin Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kişisel hırslarını tatmin edeceği bir alan değildir! Genel Başkanlık makamına yıllarca emek vermiş, partimizi onurlu bir çizgide ayakta tutmuş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ölçüsüz, ahlaktan yoksun saldırılar asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN HARİM-İ İSMETİNDE BOĞULACAKTIR"

Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na ilişkin olarak şunları yazdı:

"Milletin onurlu yürüyüşü , yetimin vicdanı demektir. Kemal Kılıçdaroğlu demek; Sivas'ın ötesine geçemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni , bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir parti yapmak demektir. Terör örgütlerinin kurşunlarına göğüsünü siper edebilmek,linçlere-suikastlere ve ölümün üzerine baş eğmeden yürümek demektir. Kemal Kılıçdaroğlu demek ; Hak için Halk için dünyanın en uzun adalet yürüyüşünü yapmak demektir. Parti kültürünü ve milletim vicdanını bilmeden 7.Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki , siyasi anlamda 'Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır."'

"GEÇMİŞİMİZİ İNKAR EDEREK BİRLİĞİ BULAMAYIZ"

Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin köklü geleneklerine işaret ederek Kılıçdaroğlu'na yapılan "muameleyi" eleştirerek, "Partimizin birliği, Türkiye'nin geleceği için şarttır. Ancak bu birlik, geçmişimizi inkar ederek, emek vermiş liderlerimizi küçümseyerek sağlanamaz. Aksine, kendi değerlerini bilen, bu değerleri savunan ve ileriye götüren bir anlayışla mümkün olur"ifadelerini kullandı.

"PARTİ GELENEKLERİNE BAĞLILIK..."

Rıfat Nalbantoğlu,"Kimi partililerimizin önceki dönem Genel Başkanımıza parti geleneklerimize, kültürüne ve edep kurallarına aykırı bir şekilde söylemlerde bulunması, bugün partimizin karşı karşıya olduğu sorunları derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmez. Parti bütünlüğü, parti geleneklerine bağlı kalınarak sağlanılabilir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELEN HER İFTİRA..."

Ankara Milletvekili Deniz Demir ise, "Unutulmasın: Kılıçdaroğlu'na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Ve biz, bu değerleri savunmaya sonuna kadar kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN AĞZIYLA SİYASET YAPILMAZ"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu'na desteğini şu ifadelerle gösterdi:

"Geçmişine ihanet eden, geleceğini kuramaz!

CHP; ne yeminini unutanların ne de vefasızlığı meziyet sananların partisidir. Bu parti, birbirini iterek değil, omuz omuza yürünerek kuruldu. Mücadeleyle yoğruldu, vefayla büyüdü.

Bugün olan biten CHP'nin 100 yılı aşkın hafızasına karşı işlenmiş bir suikasttir. Bireysel ikbal hesaplarıyla, kurgulanmış algılarla, sosyal medya trollerinin ağzıyla siyaset yapılmaz.

Bugün geçmiş dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen seviyesiz saldırılar, adalet arayan milyonların umuduna, on yılların birikimine, mücadele tarihimize yöneliktir.

Dün 'Genel Başkanım' dediğine ertesi gün hakaret edenin sözü de, siyaseti de çürür. 13 yıl boyunca bu partinin yükünü sırtlamış liderine hakaret edenler, sadece saygıyı değil, siyaseti de kaybetmiştir.

Partimizde vefa ahlaktır. Ve o ahlaka saldıran her kimse, hangi görevde olursa olsun, yolundan sapmıştır. CHP, kişisel şovların, koltuk hırslarının, ucuz kahramanlıkların adresi değildir. Dün omuz omuza yürüdüklerine bugün iftira atanların amacı ne parti ne halktır; sadece kendileridir.

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu; Saray'ın baskısına, medyanın ablukasına, sokakta yaratılan korkuya karşı CHP'yi ayakta tuttu. Adalet Yürüyüşü'nü milyonlarla birlikte yazdı. Bugün o adımları unutanlar, yarın neyin üstüne siyaset kuracak? 2019 yerel seçimlerinin başarısını kim sağladı?

Bugün susan, yarın yok olur. Bugün eğilen, yarın bir daha doğrulamaz. Siyasette vefa gösteremeyen, halka asla umut olamaz.

Biz, sırtımızı yalanlara değil, mücadeleye dayarız. Siyaseti fitneyle değil, inançla yaparız.

Dürüstlüğün ve onurun sesi olan vicdanı asla yalnız bırakmayacağız.

Partimizi böldürmeyeceğiz, kirlettirmeyeceğiz.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

"KILIÇDAROĞLU, YILLARDIR BU ÜLKENİN ADALET MÜCADELESİNE YÖN VEREN BİR LİDERDİR"

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen yakışıksız ifadeleri dikkatle ve kaygıyla izliyoruz.

Eleştiri sınırlarını aşan, kişisel haklara ve insani değerlere saldırıya dönüşen bu söylemler, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Sayın Kılıçdaroğlu, yıllardır bu ülkenin eşitlik, adalet ve huzur mücadelesine yön veren bir liderdir. Onun duruşu, yalnızca bir şahsın değil, ortak bir idealin temsilidir.

Bu nedenle, yapılan her haksız itham, bu ilkelere ve bu yolculuğa yönelmiş sayılır.

Biz bu dili de, bu yöntemi de doğru bulmuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, değerlerine ve yol arkadaşlarına sahip çıkar.

Görmezden gelmeyiz, susmayız, geri durmayız."

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜRÜSTLÜK DEMEKTİR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen eski genel başkana şu ifadelerle destek verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu ahlak demektir Kemal Kılıçdaroğlu dürüstlük demektir Kemal Kılıçdaroğlu özveri demektir Kemal Kılıçdaroğlu her türlü ihanete rağmen CHP ye mesafeli kesimleri CHP ye oy vermeye ikna etmiş yüzde 48,5 oy almış bir DEMOKRASİyi içine sindirmiş bir liderdir."