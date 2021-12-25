CHP'li Ağbaba'dan Aksaray'da esnaf ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberindeki milletvekilleriyle Aksaray'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Aksaray'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, beraberindeki 10 milletvekili ile 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ankara Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ağbaba, daha sonra partisinin il binasına geçti. Burada basın açıklaması yapan CHP'li Ağbaba, " Türkiye'de bir yerlerde davul ve zurnalar çalınırken, aslında o davul ve zurnayı çalan insanlar, ömürlerinde 1 kez sahte 1 doları sadece düğünlerde görmüş insanlar. Bu işin faturasına ödemeye devam ediyorlar. Biz iktidarımızda esnaflarımızın bankalara olan borçların sıfırlayacağız. Esnafımızın pandemi döneminde kapalı olduğu zamanı kapalı olduğu dönemdeki fatura borçlarını sileceğiz. Esnaf bakanlığı kuracağız" dedi.