CHP'li Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle ziyaret ettiği Erzincan'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle ziyaret ettiği Erzincan'da konuştu Açıklaması

04.03.2022 14:42
CHP'li Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle ziyaret ettiği Erzincan'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidara geldiklerinde çiftçiye verilen mazottaki ÖTV ve KDV'yi kaldıracaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidara geldiklerinde çiftçiye verilen mazottaki ÖTV ve KDV'yi kaldıracaklarını bildirdi.

Ağbaba, partisinin milletvekillerinden oluşan "Esnaf Masası" heyetiyle geldiği Erzincan'daki CHP il binası önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin buğday ithalatının yüzde 86'sının Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığını söyledi.

Hükümetin tarım politikasını eleştiren Ağbaba, "Zihniyetin, anlayışın değişmesi lazım. Bu topraklarda tekrar tarımı, hayvancılığı, üretimi var edecek bir anlayışın gelmesi lazım." dedi.

TÜİK'in açıkladığı 2022 şubat ayı enflasyonu ile akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Her şey akaryakıta bağlı. Maalesef son 20 yılda 20 kat artan akaryakıt var. Artık çiftçi traktörüne mazot koyamayacak, çift süremeyecek, üretemeyecek. İktidara geldiğimizde çiftçiye verilen mazottaki ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Çiftçi hak ettiği desteği alacak. Bizim malum gelme sebebimiz esnaf. Maalesef hem pandemi hem ekonomik kriz esnafımızı vurmuş durumda. İttifakımızla iktidara geldiğimiz zaman, esnafın tüm derdini çözeceğimizi buradan ifade edelim. Esnafımızın bankalara ve esnaf kefalete olan kredi faiz borçlarını sileceğiz. Esnaf bakanlığı kuracağız, esnafı derdini bilen tek bir yerle muhatap edeceğiz. Esnafımıza sicil affı getireceğiz."

Ağbaba ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Erzincan, Esnaf, ÖTV, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba 'Esnaf Masası' heyetiyle ziyaret ettiği Erzincan'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle ziyaret ettiği Erzincan'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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