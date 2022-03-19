CHP'li Ağbaba ve Özel, Bodrum'da orman köylüsüne zeytin fidanı dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ağbaba ve Özel, Bodrum'da orman köylüsüne zeytin fidanı dağıttı

19.03.2022 18:07
CHP'li Ağbaba ve Özel, Bodrum'da orman köylüsüne zeytin fidanı dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zeytine ve zeytin işi yapan çiftçimize sahip çıkacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zeytine ve zeytin işi yapan çiftçimize sahip çıkacağız." dedi.

Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediyesi Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi'nde orman köylüsüne zeytin fidanı dağıtım etkinliğine katıldı.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, alınacak tedbir ve önlemlerle bölgenin bir daha orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmaması temennisinde bulundu.

Zeytin ağaçlarının Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini belirten Ağbaba, "Zeytinler maden adı altında yok ediliyor. Zeytine ve zeytin işi yapan çiftçimize sahip çıkacağız. Bakanlar değişiyor ama maalesef anlayış değişmiyor. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Çukurova'da açıklama yapıyor. 'Afrika'da arazi kiralayacağız' diyor. Türkiye'de maalesef tarım alanları yapılaşmaya açılarak yok edildi. Verimli toprakların imara açılması vatana ihanettir." dedi.

Özgür Özel de orman yangınlarında çok fazla alanın zarar gördüğüne dikkati çekerek, bu yangınların öngörüsüzlük nedeniyle yaşandığını savundu.

Yaz sezonu için önlem alınması gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Şimdiden yeni Tarım ve Orman Bakanına hatırlatıyoruz. Önümüz yaz, aynı felaketler yaşanabilir. Yangın söndürme uçağı meselesini ne yaptınız, bir filo kurdunuz mu, gerekli kiralama anlaşmaları yaptınız mı, satın almaları gerçekleştirdiniz mi? Orman yangınlarına karşı Bakanlığı önlemleri şimdiden almaya davet ediyoruz. Biz CHP'li belediyeler olarak o süreçlerde aslında kendi sorumluluk alanımız olmamasına rağmen eldeki kıt imkanlarla çok önemli mücadeleler verdik. Bu yangınlardan ders almış olmamız lazım, bu yaz aynı hazırlıksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir."

Konuşmaların ardından yangından etkilenen bölgelerin ağaçlandırılması için orman köylüsüne zeytin fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile üreticiler ve çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi Son dakika haberleri! Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, belediyeye ait araçların parçalarının kaybolduğunu iddia etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Bodrum, Zeytin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba ve Özel, Bodrum'da orman köylüsüne zeytin fidanı dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Yarın düğünü vardı! Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba ve Özel, Bodrum'da orman köylüsüne zeytin fidanı dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement