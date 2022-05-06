CHP'li Akın'dan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde TEDAŞ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin olması gerektiğini bildirdi.

Akın, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin, kamunun rolünün zayıflatılması anlamına geldiğini savunan Akın, mevzuata göre dağıtım şirketlerinin denetim yetkisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bulunduğunu, Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri yaparak denetimin bu kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilebilmesinin düzenlendiğini ifade etti.

İhtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına verilen denetim yetki devrinin yönetmelik değişikliğiyle kaldırıldığını ileri süren Akın, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın alarak denetim yaptırması olanaklı hale gelmektedir. Başka bir deyişle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi özel şirketlere teslim edilecektir. Dağıtım şirketlerinin denetiminde TEDAŞ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin olması gerekmektedir."

Akın, "AK Parti iktidarı, vatandaşlarımızın temel bir hak olan elektriğe kesintisiz ulaşımı konusunda kamunun etkinliğini artırmak yerine tam tersi bir karara imza atmıştır. Isparta'da yaşanan ve 100 binlerce vatandaşı mağdur eden kesintiler hala hafızalardayken bu düzenleme yeni kesintilere davetiye çıkaracaktır. İktidar, 2022 Türkiye'sinde Isparta'da yaşanan skandaldan hiç ders çıkarmamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik dağıtımında kamu denetiminin ve kamunun elinin daha da etkin olması gerektiğini belirtti.