CHP'li Altay'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Altay'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP'li Altay'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması

10.02.2021 20:28

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verilen ve vekilliğe dönmesi beklenen CHP'li Enis Berberoğlu için, "Meclis Başkanlığı'na 14'üncü Ağır Ceza'dan yazı bekliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verilen ve vekilliğe dönmesi beklenen CHP'li Enis Berberoğlu için, "Meclis Başkanlığı'na 14'üncü Ağır Ceza'dan yazı bekliyoruz. Yarım saat öncesinde Meclis'e gelmiş değildi. Meclis Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptım. Gelir gelmez Genel Kurul'da okunacak ve milletvekilimiz görevinin başına gelecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili konuşan Altay, "Öğrencilerin anayasadan kaynaklı haklarını kullanmalarının önünde ne engel vardı? Sen orantısız polis gücü kullanmak suretiyle ortalığı birbirine kattın. Bıraksaydın o çocuklar bağırsaydı, çağırsaydı, barışçıl şekilde 'rektörü uygun bulmuyoruz' deselerdi, ne vardı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısına ilişkin Engin Altay, "Anayasa değişikliğini gündeme getirdi. Ben de sana 5 maddede çağrı yapacağım. Tarafsız ol, Anayasa Mahkemesi kararlarına uy, saygılı ol. Sistemi tahkim edecek hiçbir işin parçası olmayacağımızı bil. Güçlü parlamenter sisteme geçiş iraden varsa belki konuşuruz. Belki diyorum. Ucube sisteme yama arıyor Erdoğan. Bu sistem yama tutmaz. Anayasa değişikliği ile yama yapmayı düşünüyorsan o zor. Anayasa tartışmaları ekonomik çöküşü gizleme gayretine gerekli hizmeti yaratmadı. Millet ekonomi konuşuyor" ifadelerini kullandı.

'BU PARAYLA EVEREST TEPESİNE ÇIKARSINIZ'

Altay, Erdoğan'ın dün açıkladığı Milli Uzay Programı'na ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Beyefendi Ay'a 2023'te sert, 2028'de yumuşak iniş yapacağını söyledi. 18 yılda uzay projeleri için 2 milyar harcanmış. 2021'de koyulan ödenek, 1,5 milyar, 2022'de 1,4 milyar, 2023'te 1,7 milyar lira koymuş. 4,5 milyar lira para koymuş. Bu parayla Everest tepesine çıkarsınız, daha yukarı çıkamazsınız. 'Ağam bizle eğlenir.' Erdoğan'ın ay hikayesi böyle bir hikayedir."

'YAZI GELİR GELMEZ GÖREVİNE DÖNECEK'

Açıklamalarının ardından soruları kabul eden Engin Altay, Enis Berberoğlu ile ilgili bir soru üzerine, "Kendisiyle görüştüm. Meclis Başkanlığı'na 14'üncü Ağır Ceza'dan yazı bekliyoruz. Hem UYAP üzerinden Adalet Bakanlığı'na gönderdiğini biliyoruz. Adalet Bakanlığı bunu Cumhurbaşkanlığı Prensipler Dairesi'ne gönderecek. Daire, fezleke olarak Meclis'e gönderecek. Ayrıca mahkeme, Meclis'e de bir karar örneğini yolladı diye biliyoruz. Ne hikmetse PTT, ayçiçeği ve zeytinyağı sattığı için evraklar geç geliyor. Yarım saat öncesinde Meclis'e gelmiş değildi. Meclis Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptım. Gelir gelmez Genel Kurul'da okunacak ve milletvekilimiz görevinin başına gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  Besti KARALAR/ ANKARA,


Kaynak: DHA

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