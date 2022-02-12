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CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil - Son Dakika

CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil

12.02.2022 13:17

Sosyal medya hesabından kendisine gelen bin 470 TL'lik doğal gaz faturasını paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum. Bu olacak iş değil. Bu fatura beni zorluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hane ve iş yerlerine gelen fahiş faturalara tepkiler sürüyor.

Özellikle elektrik ve doğalgaz zammına vatandaşlar, konuyla ilgili yeni bir düzenleme bekliyor.

Fatura bedellerine vatandaşlar tepkilerini sürdürürken başta sosyal medyada olmak üzere tüm platformlarda ünlüsünden siyasetçisine kadar birçok isim de faturalarını paylaşarak sitemde bulunuyor. Bugün de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, fatura isyanında bulundu.

"BU OLACAK İŞ DEĞİL"

Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından kendisine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasını paylaştı. Faturanın yüksek gelmesine bir anlam veremediğini ifade eden Erdoğdu, "Çok mu yaktım diyorum. Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum. Bu olacak iş değil. Bu fatura beni zorluyor. Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ'ı soyan hırsızlar yüzünden. Allah hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı;

CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil
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Aykut Erdoğdu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil - Son Dakika
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