Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti - Son Dakika
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Politika

Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Mikrofonu açık unutan CHP'li Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için kendisine bozulan partililerine küfür etti.

07.04.2025 21:05
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısı sırasında mikrofonu açık unutarak kendi partililerine küfür etti.

MİKROFONU AÇIK UNUTUP PARTİLİLERİNE KÜFÜR ETTİ

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'li Meclis üyelerinin kendisine bozulduğunu belirten Işık, hakaret içeren bir ifade kullanarak, "S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu. O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sanan Işık, "Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık

O SÖZLER AÇIKÇA DUYULDU

Mikrofonu açık kalan CHP'li Ertan Işık'ın sarf ettiği sözler Meclis salonunda açıkça duyuldu. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Mikrofonu açık unutan CHP\'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş, Politika, 3-sayfa, Sözler, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Trabzon:
    CHP ZİHNİYETİ.....NORMALDİR 95 66 Yanıtla
  • güneş güneş:
    kendi düşüncelerini ve yapısını belli ettiler.chp budur arkadaşlar 80 39 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu seçmen haketmiştir yakışır 52 17 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    kotu bir olay 48 17 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Bunların koku kufurbaz . Bunlara oy verende kufurbaz . 45 17 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    seviyeye bak.. rezillik. mikrofona hore hitap, acikken baska kapaliyken baska. rezalet. 44 9 Yanıtla
  • sus ceo:
    Abartılı bir haber olmuş, adam normal bir şekilde sohbet etmiş. En azından bazıları gibi Yüce Türk milletine karşı kendisine oy vermeyenlere hitaben "Terörist, cibilliyetsiz, haysiyetsiz, şerefsiz, çapulcu" gibi bir insanın ağzına alınmayacak kelimeler söylememiş . 9 23 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dinsizin hakkından imansız gelir Mınaoyum :))) 21 8 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Bu milletin himina cokecegiz diyen cengiz insaatin sahibi hangi paartinin çetesi ve o partililer şimdi CHP ye salça oluyor 7 21 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gönder müziği:)) 12 5 Yanıtla
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