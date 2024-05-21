İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı, Malkara Belediye Başkanı'nın köy tarlası satışını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı, Malkara Belediye Başkanı'nın köy tarlası satışını eleştirdi

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, CHP'li Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ün göreve gelmesinin ardından 2,5 ay içinde 20 farklı köy tarlasını satışa çıkarmasını eleştirdi. Metiner, satış kararının kamu yararına uygun olup olmadığını ve taşınmazların kullanım alanları ve değerleri hakkında yeterli araştırma yapılıp yapılmadığını sorguladı. Metinler, hızlı ve aceleci kararları kınadığını belirterek, başkanın öncelikle proje üretmesi gerektiğini ifade etti.

21.05.2024 18:20
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Ferhat Akgün/ Tekirdağ - İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, Malkara'nın yeni Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ün göreve gelmesinin üzerinden henüz 2,5 ay geçmeden 20 farklı köy tarlasını satışa çıkarmasına sert eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Metiner, "Sayın Başkan, bu ne hız, bu ne acele?" diyerek satış kararının ardındaki mantığı sorguladı.

Malkara Belediyesi tarafından yayınlanan taşınmaz satış ilanında boyutları, 1 ile 64 dönüm arasında değişen 20 adet taşınmazı satışa çıkardı.

İl Başkanı Metiner, Belediye Başkanı Öztürk'ün göreve başlar başlamaz bu kadar hızlı bir şekilde taşınmaz satışına yönelmesini eleştirirken, bu tür hızlı kararların kamu yararına uygun olup olmadığını ve satışı yapılacak taşınmazların kullanım alanları ve değerleri hakkında yeterli araştırma yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Metiner yaptığı açıklamada, "Çiçeği burnunda Malkara Belediye Başkanının yapmak istediği bu satışı kınıyorum. Belediye Başkanı daha görevinde 2,5 ayı doldurmadı. Bu ne acele iştir, bu ne hızdır. Nergiz Hanım, Malkara halkı size iki buçuk ayda köy tarlalarını satın diye yetki vermedi. Öncelikle proje üretin, hazıra dağ dayanmaz. Müflis tüccar gibi hemen hazırı satmayın, iş yapın, iş üretin Malkara halkı sizden hizmet bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı, Malkara Belediye Başkanı'nın köy tarlası satışını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı, Malkara Belediye Başkanı'nın köy tarlası satışını eleştirdi - Son Dakika
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