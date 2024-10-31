Ahmet Özer\'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu\'ndan \'Sine-i Millet\' çağrısı

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütüne üyelik suçundan tutuklanmasının ardından CHP ve DEM Parti'den tepkiler giderek büyüyor. 'Sine-i Millet' çağrısı yapan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargının işlevsiz hale getirildiğini belirterek "Müzakere yok, mücadele var" dedi.

"KURTULUŞUMUZUN TEK YOLU SİNE-İ MİLLETTİR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi. Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı. Dillerinden düşürmedikleri "dış güçler," metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz.

SİNE-İ MİLLET'E DÖNMEK NE DEMEK?

Sineyi millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan ifade. Türkiye tarihinde her dönemde birçok siyasetçi tarafından dile getirilmiş olsa da fiili olarak şimdiye kadar herhangi bir siyasi parti tarafından uygulanmamıştır.