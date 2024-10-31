Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'Sine-i Millet' çağrısı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'Sine-i Millet' çağrısı

Ahmet Özer\'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu\'ndan \'Sine-i Millet\' çağrısı

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden 'Sine-i Millet' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, yargının işlevsiz hale getirildiğini belirterek "Müzakere yok, mücadele var" ifadelerini kullandı.

31.10.2024 17:33
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütüne üyelik suçundan tutuklanmasının ardından CHP ve DEM Parti'den tepkiler giderek büyüyor. 'Sine-i Millet' çağrısı yapan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargının işlevsiz hale getirildiğini belirterek "Müzakere yok, mücadele var" dedi.

"KURTULUŞUMUZUN TEK YOLU SİNE-İ MİLLETTİR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi. Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı. Dillerinden düşürmedikleri "dış güçler," metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz.

SİNE-İ MİLLET'E DÖNMEK NE DEMEK?

Sineyi millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan ifade. Türkiye tarihinde her dönemde birçok siyasetçi tarafından dile getirilmiş olsa da fiili olarak şimdiye kadar herhangi bir siyasi parti tarafından uygulanmamıştır.

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'Sine-i Millet' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Ahmet eren Kacmaz:
    CHP HDPKK VE KEMAL SİZİ TAKAN BİLE YOK NEREYE DONMEK İSYERSENİZ DÖNÜN ÇOKTA FİFİ 130 71 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HAYIRDIR SENDE KİMSİN ÜNVANIN YOK HALEN KENDİNİ HÜKÜMDAR SANANLARDAN FARKIN YOK ALTINDAN MAKAM ARABANDA GİTTİ KALDIN YAYA ANCA GİDERSİN 106 47 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    %1500 dediklerinde haklı Kılıçdaroğlu...Ülke antidemokratik bir rejime doğru savruluyor.Bu savrulmaya da cahalette çanak tutuyor...Bu gidiş gidiş değil... 53 89 Yanıtla
  • Hakan Sahin:
    bi kenara dur be kemal !!!! 79 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya kemal bey bi çekil köşeye se artık emeklisin tadını çıkar 75 27 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    Kara propaganda bunlar, teröriste terörist denir, teröristten siyasetçi olmaz 78 15 Yanıtla
  • Şahin kaya:
    Nerede vatan haini var chp olarak hepsinin avukatlığını yaptınız Allah’a şükür. Konuşunca vatan millet sakarya 59 24 Yanıtla
  • Cengiz Ay:
    Yorumsuz duramaz kılıçdar bırakın konussun be 20 sene konustu ne değişti ki 50 17 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    TERÖRİSTE DESTEK ÇIKANDA TERÖRİSTTİR 16 10 Yanıtla
  • Ercan Dönmez:
    koltuğuna sahip çıkamıyan zavallı gülesim geldi 14 7 Yanıtla
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