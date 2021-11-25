CHP'li Bekaroğlu: "TURKOVAC aşısının yapılmasına niye üzüleyim" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "muhalefetin TURCOVAC aşısına üzüldüğü" haberlerine tepki göstererek, "TURKOVAC aşısının yapılmasına niye üzüleyim? Böyle saçma sapan bir şey olur mu?" dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bütçe açılış konuşmasında, yerli yeni tip koronavirüsü aşısı TURKOVAC için "Acil Kullanım Onayı" başvurusunun yapıldığını müjdelediğini, kendisinin de bu açıklamaya, "Bu ülkede aşı ilk defa yapılmıyor. İlk aşı 1800'lü yıllarda yapıldı" karşılığını verdiğini belirtti.

Koca'nın, bunun üzerine "Üzülüyorsunuz, anlıyorum" şeklindeki ifadesini duymadığını dile getiren Bekaroğlu, "Bunu alan sözde gazeteci haber yapmış. Sanki 'muhalefet TURKOVAC aşısının yapılmasına üzülmüş' diye haber yapmış. Bu haberi yapan arkadaşımızı şiddetle kınıyorum. TURKOVAC aşısının yapılmasına niye üzüleyim? Böyle saçma sapan bir şey olur mu?" diye konuştu.

"Aşı yaptık da muhalefet üzülüyor" diyenlerin, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapattığını öne süren Bekaroğlu, "Siyasette konuşurken, hiçbir şekilde kişilerin karşılıklı olarak 'hain' diye suçlanmasını tasvip etmiyorum. Birilerine hain denilecekse, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatan irade, bu ülkeye hainlik etmiştir." ifadesini kullandı.