Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

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Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'ye davet edildiği yönündeki iddialara yanıt vererek, ''Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Ortada illegal bir durum yok'' dedi.

13.01.2025 18:32  Güncelleme: 19:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta Külliye'ye çağrıldığı bilgisini vererek, AK Parti'ye davet edildiğini ifade etmişti.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özel'in açıklamalarının ardından Erdoğan ile görüşen Belediye Başkanı'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Demirçalı, Özel'in ifadelerini doğrulayarak, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" diye konuştu.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

"CHP'DE SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

AK Parti'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ORTADA İLLEGAL BİR DURUM YOK

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarından gelen konuya ilişkin soruya yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısının herkes açık olduğunu dile getiren Çelik, "Ortada illegal bir durum yok" dedi. Çelik, "Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Erdoğan\'ın AK Parti\'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kadri TAMAZ:
    cumhurbaşkanimiz imamoglu ile niye gorusmuyor yemiyor mu diyen olmuş. yahu aklı selim olun , adam imamoglunun ne olduğunu biliyor niye boşa vakit harcasin. İmamoğlu İstanbul'a uğramıyor bile. koskoca şehir boşa gitti. 15 310 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    vaybeee ne günlere kaldık ya siz belediye başkanını davet etseniz ne olur etmeseniz ne olur siz akparti olarak bi önunuze bakın ekonomi bitmiş asayiş bitmiş mafya her tarafta cirit atıyor egitim salık hangisini sayalım düşmüşsünüz belediyw başkanıni terensfer etmeyi allah sizi islah etsin 197 10 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    İmamoğlu’nun randevu talebini niye reddediyor YEMİYORMU ? 130 20 Yanıtla
    huseyin ergun:
    İmamoülu miye randevu ister. Tabii ki para için 0 0
  • Erol MARASLI:
    İBB başkanı yıllardır randevu alamazken alakasız bir belediye başkanını saraya davet etmek ne kadar etik 98 17 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hayatınız yalan dolan 100 3 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Biri başka diğeri başka söylüyor. Belediye başkanı mı görüşmek istedi yoksa Cumhurbaşkanımız mı ? Neden doğrular söylenmiyor ? 14 3 Yanıtla
  • Sinan K:
    yalnız belediye başkanı görüşmek istemedi c.b kendisi görüşmek istedi ayrıntıya dikkat edelim omer bey 13 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Firavunun yapmadiğini Şerdoğan ve Akp yapiyor 3 0 Yanıtla
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