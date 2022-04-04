CHP'li Bulut: "Türkiye, Avrupa'dan en çok plastik atık ithal eden ülke" - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin Avrupa'dan en çok plastik atık ithal eden ülke olduğunu savundu.

Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eldiven giyerek, Adana Çukurova'dan toplandığını ve Avrupa ülkelerinden geldiğini iddia ettiği çöpleri kürsüye yerleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamalarını aktaran Bulut, çöplerin arasında Almanya, İngiltere'deki bazı mağaza ve market poşetlerinin bulunduğunu anlattı.

Bu tür ürünlerin 2019 yılında Türkiye'ye gelmeye başladığını ancak iktidarın bu konuda açıklama yapmadığını öne süren Bulut, "Türkiye, Avrupa'dan en çok plastik atık ithal eden ülke oldu. 2019 yılında Türkiye 582 bin ton, 2020 yılında 660 bin ton plastik atık ithal etti. En çok İngiltere'nin gönderdiği çöpler var. İthalatın üçte ikisi İngiltere'den." diye konuştu.

Adana'da tespit ettikleri, Avrupa menşeili ürünlere ait ambalaj fotoğrafları ile tıbbi atıkları gösteren Bulut, "Milli ve yerli olma konusunda övünen, bunu dile getiren bir iktidarın, Avrupalının çöpünü ithal etmesi kadar büyük bir ihanet yoktur." sözlerini sarf etti.

CHP'li Bulut, mevzuat gereği ithal edilen bu ürünlerin yüzde 99'unun atık, yüzde 1'inin çöp olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak buradaki ürünlere bakıldığında çöp, yüzde 50'lere kadar çıkmış durumda. Bir de bunlar ayrıştırılmamış. Adana'da plastik atık konusunda ciddi bir sanayi olduğu söyleniyor. Ancak Türkiye'de dönüştürülecek bu kadar atık varken ithalatı doğru bulmuyoruz. Bu ürünler ton başına 200-450 avro arasında bedelle alınıyor. Ancak Almanya, Hollanda ve İngiltere'den gönderilen atıklara teşvik verildiği, Türkiye'nin bunlar için para verdiği söyleniyor. Buradaki görüntüde de bir denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün olduğu açık."