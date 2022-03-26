CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu - Son Dakika
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu

26.03.2022 16:17
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası'nda bir araya geldi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası'nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıya katılan belediye başkanlarının seçim öncesi yapılan kara ve kirli propagandaya rağmen canla başla çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde Kuşadası"nda yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı. Torun, burada yaptığı konuşmada, toplantıya katılan belediye başkanlarının seçim öncesi yapılan kara ve kirli propagandaya rağmen canla başla çalıştıklarının söyledi: Torun, "Onlar tam tersine vatandaşlarımızın zor gününde yanındalar, uçuk-kaçık projelerle uğraşmıyorlar ve vatandaşlarımızın en önemli taleplerini yerine getiriyorlar. Yapılan bütün güven endekslerinde ve anketlerde de bizim belediyelerimiz en önde çıkıyor. Bu da bize gurur veriyor. Biliyoruz onlar kamudan kredi kullanamıyor. Bu ülkenin menfaati için yurtdışından uzun vadeli, düşük faizli krediler buluyorlar ancak maalesef saraydan onay alamıyorlar. Ülkede ortaya çıkan olumsuzluğun faturası da maalesef onların sırtına yükleniyor. Ama belediye başkanlarımız asla şikayet etmeden var güçleriyle bu zor günlerde, bu dar günlerde vatandaşımızın yanında oluyorlar. 365 gün sorunlarını çözmek için mücadele ediyorlar" dedi.

'BU TOPLANTILARDAN ÖNEMLİ SONUÇLAR ÇIKIYOR'

Özellikle büyükşehir belediyelerinin yaşadıkları sıkıntılara değinen Torun "Kah UKOME'den karar çıkartamıyorlar, kah İller Bankası'ndan teminat mektubu alamıyorlar, kah ihaleleri iptal oluyor ama büyük bir azimle ve mücadeleyle görevlerine devam ediyorlar. Onlarla gurur duyduğumuzu ve onların başarısıyla bu ülkenin geleceğinin çok daha iyi olacağını ve bu ülkenin önümüzdeki günlerde onların hizmetiyle birlikte normalleşeceğine yürekten inanıyorum. Bu toplantılar daha önce de birçok büyükşehrimizde yapıldı, oldukça da verimli geçti. Büyükşehir Belediye başkanlarımız kendi aralarında ortak akıl oluşturmak, bazı sorunların çözümlerinde bilgi alışverişinde bulunmak ve ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli kararlı alma noktasında bir araya geliyorlar ve tartışıyorlar. Bu toplantılardan çok önemli sonuçlar çıkıyor. Biz de bu toplantılardan istifade ediyoruz ve diğer belediyelerimize taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.


CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kuşadası'nda bir araya geldi CHP'li Torun; 'Büyükşehirlerimizle gurur duyuyoruz' CHP'li Torun; 'Büyükşehirlerimizle gurur duyuyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li büyükşehir belediye başkanları Aydın'da buluştu - Son Dakika


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