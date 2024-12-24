CHP\'li Emir\'den Meclis\'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız

Politika

Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA TL

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan 1000 liraya çıktığını açıkladı.

"GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni asgari ücrete ilişkin sert sözler sarf etti. Bu rakamı kabul etmeyeceklerini dile getiren Emir, "Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz" dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı: "'Biz bu rakamı asla kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücrettir. Tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." dedi.