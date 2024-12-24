CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız

Geniş Video İzle

Yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına CHP'den sert bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz.'' dedi.

24.12.2024 21:48  Güncelleme: 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA TL

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan 1000 liraya çıktığını açıkladı.

"GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni asgari ücrete ilişkin sert sözler sarf etti. Bu rakamı kabul etmeyeceklerini dile getiren Emir, "Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz" dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı: "'Biz bu rakamı asla kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücrettir. Tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size bu iktidarı da dar edeceğiz." dedi.

CHP\'li Emir\'den Meclis\'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız

Meclis Genel Kurulu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ÖMER FARUK KALE:
    Gayet iyi oldu. Devletimize destek olalım. Bu zor zamanda. enflasyon var. biraz idare edelim. 28 85 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    millet derhal ayaklanmali AKP istifa Yeter 58 38 Yanıtla
  • Reis 13:
    akp secmenine çok bile. ot yiyinn ot meee meee 43 31 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Biri Çalıyor diğeri oynuyor. Hepiniz aynısınız. sizden de bir cacık olmaz. 56 16 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    grevler olmalı 50 20 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Sığırların çok da anlayacaklarını sanmam ama yine de yazayım. 1974 CHP iktidarı asgari ücret 83 dolar. 1979 CHP 71$. 1984 ANAP 64$. 1992 SHP 190$. 1995 CHP 183$. 2001 DSP 83$. Ve yıl 2025 akp 627$. Tamam sığırsınız anladık da 4 işlem de mi bilmiyorsunuz. Haa şunu da hatırlatayım: dünyada para ölçüm birimi dolardır. 19 30 Yanıtla
  • McA !:
    Bugün yarın Bi yerde bomba patlar yada başka bisi olur asgari ücret konusu unutturulur. Yazın bi kenara (Kaos dan faydalanan tayyip Erdoğan ilk işi bi Kaos planlayarak gündem değiştirmek olacaktır) 18 21 Yanıtla
  • monşer null:
    Helal Olsun da yakacağınız hiç birşey yok.. Kaybettik maalesef savaşı 24 14 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Dört TL yi turk iş direndiyi için yaptılar yada devlet bahçeli istediği için 20 6 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    dinime söven Müslüman olsanin tam örneği siz önce kendi emekcinize yapılmayan zami,yapılan grevleri,uygulanan mobingleri düzelttin görelim cesaretinizi... 6 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.