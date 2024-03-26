CHP\'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu\'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı

Paylaştığı videolarla ve verdiği sokak röportajlarıyla adından söz ettiren AK Partili amca, Üsküdar'da bir grup CHP'li gencin arasında kaldı. Gençler, AK Partili amcayı İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştılar.
İlginç görüntülerin ortaya çıktığı o anlarda AK Partili amca "Ramazandayız" diyerek alandan uzaklaşmaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 192 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
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