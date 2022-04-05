CHP'li Gürer: "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira" - Son Dakika
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CHP'li Gürer: "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira"

05.04.2022 11:49
CHP'li Gürer: "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını eleştirerek şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyetinin 50 lira olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını eleştirerek şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyetinin 50 lira olduğunu söyledi.

Gürer, Meclis'te, kürsüye marketten satın aldığı sebzeler ve eti yerleştirerek basın toplantısı düzenledi.

İktidarın enflasyonla mücadelede başarılı olamadığını, fiyat denetimlerinin çözüm getirmediğini savunan Gürer, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki fiyatların bazı marketlerden daha yüksek olduğunu anlattı.

Bazı ürünlere yönelik KDV indiriminin fiyatlar üzerinde düşüş etkisi yaratmadığını belirten Gürer, bakanlıkların TÜİK'in "inandırıcılıktan uzak" verilerini esas almaları nedeniyle gerçek sorunları tespit edip çözüm ürütemediklerini ileri sürdü. CHP'li Gürer, bazı tarım ürünlerinin fiyatlarını geçen yılla kıyasladı.

Kürsüye yerleştirdiği gıda ürünleriyle türlü yemeği yapılsa kaç liraya mal olacağını hesaplayan Gürer, "Türlü yapmak için aldığım bu ürünlerin toplam tutarı 43 lira. Ayrıca yağ, tuz, biber de katacağız. Şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira. Asgari ücretlinin bu tür ürünleri görebilme ihtimali yok. TÜİK rakamlarla oynamasın, asgari ücret 6 ayda bir hesaplansın, emekli ve memurlar için yapılacak zammın oranında bunlar dikkate alınsın." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürer: 'Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira' - Son Dakika


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