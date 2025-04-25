CHP\'li kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı hakkında karar verildi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, belediye meclisi toplantısında CHP'li üye Bahar Günçiçek'e "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diye ifadeler kullandı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sert sözlerin ardından salonda gerilim yükselirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tepkilerin odağı oldu.

BAHADIR HAKKINDA TEDBİRKARARI VERİLDİ

CHP'li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek, Bahadır'ın bu sözleri nedeniyle yargıya başvurdu. Bakırköy Aile Mahkemesi, Günçiçek için 6284 Sayılı Kanun'a göre koruma kararı verdi.

Mahkeme kararında, Hakan Bahadır'a karşı "Tedbir kararı verilmesi yönünden aciliyet unsurunun gerçekleştiği" ifade edildi.

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadır, 1963 yılında İstanbul'da doğmuş, aslen Bitlisli bir tıp doktoru ve siyasetçidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır .?

Bahadır, sağlık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur. Mersin Mut Devlet Hastanesi'nde başhekimlik ve aynı ilçede kaymakam vekilliği yapmıştır. Daha sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri'nde başhekimlik ve Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev almıştır. Halen Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılan Hakan Bahadır, 2003 yılında Bahçelievler İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2011 yılında Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevine gelmiş ve 2012 yılında tekrar seçilmiştir. 2014-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu'nda görev almıştır .?

Bahadır, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak seçilmiş ve göreve başlamıştır. 2024 yerel seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilmiştir .