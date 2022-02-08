CHP'li Özel: Anayasa metnine göre aday olamıyor - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarına ilişkin, "Anayasa metnine bakarsan Cumhurbaşkanı 2'nci kez aday olamıyor, 3'üncü kez aday olamıyor. Bu tartışma bilerek yaratılan, bir siyasi mühendislik hesabından başka bir şey değildir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine ilişkin, "Sizler buradasınız, bizler buradayız; ama Meclis çalışmıyor. Bugün Meclis'in çalışmaması AKP tarafından şöyle gerekçelendiriliyor; 'Elimizde görüşecek kanun yok.' Muhalefet partileri olarak ve ülkenin ana muhalefet partisi olarak buna her aşamada itiraz ettik, bir kez daha itiraz ediyoruz. Meclis'in kapanma kararında hiçbir muhalefet partisinin ve CHP'nin oyu, kabulü, rızası yoktur. Meclis'i kapattılar; çünkü Meclis'te CHP'nin vereceği Isparta ile ilgili araştırma önergesinin görüşülmesi işlerine gelmezdi. Elektrik faturalarının yarattığı infiali, vatandaşın düştüğü zorluğun konuşulmasını istemiyorlardı" dedi.

'BU TARTIŞMA BİLEREK YARITILIYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 3'üncü kez adaylığı tartışmaları ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un açıklamasını değerlendirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Beyefendi açıklama yapmış; 'Hukuki tartışma yok.' Bal gibi var. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşımıza çıkmasını, aday olmasını ve onu yenerek dünya siyaset tarihine örnek olacak bir başarıyı göstermek için gün sayıyoruz. Öyle sizin yaptığınız, kötü yazdığınız, bütün uyarılara rağmen elinize yüzünüze bulaştırdığınız o Anayasa metnine bakarsan, Cumhurbaşkanı 2'nci kez aday olamıyor, 3'üncü kez aday olamıyor. 'Erken seçim olursa aday olur, olmazsa aday olamaz'. Öyle okunuyor. Beceriksizce, yeteneksizce yazılmış bu metnin baş faili Şentop'tur. O yüzden makale yazacaksa beceriksizliğinin makalesini yazacak. Bu tartışma bilerek yaratılan, bir siyasi mühendislik hesabından başka bir şey değildir. Beyefendi sağlıklı olsun, aday olsun" diye konuştu.'İKİNCİ TOPLANTI YAPILACAK'

Özel, 6 siyasi parti genel başkanının cumartesi günü yapacağı güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısına ilişkin soruya, "Toplantı, şubat ayında yapılacak iki liderler toplantısından birincisi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ile ilgili partilerin varmış oldukları tam mutabakatın tesciline yönelik bir toplantıdır. Şubat ayı içinde kamuoyuna açık ikinci bir toplantıda bir araya gelmeleri söz konusudur. Bunun ne zaman yapılacağı, ne şekilde yapılacağı, bu toplantıdan önce veya bu toplantı sırasında bir yazılı belge ile mi yoksa 6 liderin kendi aralarındaki bir iş bölümü ile mi duyurulacaklarının detaylarının görüşüleceği bir toplantıdır" yanıtını verdi.