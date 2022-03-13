CHP'li Özel: Bütün Cumhuriyet Halk Partililer, cumhurbaşkanı adayıdır - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, her CHP'linin cumhurbaşkanı adayı gibi çalışmasını isteyerek "Bütün Cumhuriyet Halk Partililer, cumhurbaşkanı adayıdır. Yarından itibaren yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkın ve bu seçimi kazanın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleri ile Aksaray'ın Taşpınar beldesinde partisinin belde teşkilatının açılışını yaptı. Burada partililere seslenen Özel "Bu seçimlerde bir kez daha Çanakkale'de birlikte olduğumuz gibi, Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olduğumuz gibi, ülkeyi kurduğumuz ve hızla eksiklerini kapattığımız, yatırımları yaptığımız, Atatürk'ün deyimiyle; demir ağlarla dört bir yanını donattığımız, 10 yılda 15 milyon genç yarattığımız, o cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi hep birlikte olmak durumundayız. Çünkü Türkiye'deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenler, birileri gibi, 5'li çeteler gibi kayrılmayanlar, birlikte durmazsak, hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün, ayrılık günü değildir. Mazotun 3-4 ay içerisinde 3 katına çıktığı, elektrik faturalarının el yaktığı bir yerde; artık katı particilik olmaz. AK Parti bu ülkede yaptığını yapmış ama devletin gemisini karaya oturtmuştur. Bundan sonra bu hatada ısrar ederse; derin yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine sebep olacaktır" dedi.

'AK PARTİ İLE MHP 'Lİ KOMŞULARINIZDAN OY İSTEYİN'Seçim için cumhurbaşkanı adayının yanı sıra herkesin çalışması gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu: "Yan yana 6 sandık koyun. 5'i berabere. Birinde 151 oy Ekrem İmamoğlu 'na çıkmış, 149 oy Binali Bey'e. Bir kişi karar değiştirmiş. Bu kadar hassas bir seçimde; o bir oyu almak, son 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda ortaya çıkacak Cumhurbaşkanı adayının değil; bugünden itibaren her birimizin görevidir. Annelerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz, geçmişte AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş komşularınızdan oylarını istemeniz gerekiyor."

Bütün CHP'lilerin cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktaran Özel, "O güne kadar; hepimizin, Kemal Bey'in de bizim de bütün Cumhuriyet Halk Partililerin, cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Başta kadın kollarımız, bütün Cumhuriyet Halk Partililer, cumhurbaşkanı adayıdır. Yarından itibaren yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkın ve bu seçimi kazanın. Size güveniyoruz, size inanıyoruz" diye konuştu.

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