CHP'li Özel: Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar. Emeklileri yok sayan bu anlayışa isyan ediyoruz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel, Man Adası belgelerinin MASAK ve Yargıtay raporuna göre gerçek olduğunun ispatlandığını ve kayda geçirildiğini söyleyerek, "Man Adası belgeleri için 'bu belgeler sahte, ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım' demişti Cumhurbaşkanı. Dün Yargıtay kararı açıklandı. Man Adası belgeleri, Ağrı Dağı kadar gerçek, MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir. Bu vakitten sonra mızrak çuvala sığmaz. Kullanılan ifadelerin 'ifade özgürlüğü' olduğu ve 'davanın tümden reddi kanaatine varılmıştır' deniyor" diye konuştu.