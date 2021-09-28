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CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor - Son Dakika

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

28.09.2021 15:22
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor, System.String[]

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek. Bu bize bir şeyi öğretiyor; herkes için eşit, ayrımsız ve ücretsiz sağlık ve eğitim" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özel, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile buluşması planlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sabah saatlerinde annesinin vefatı nedeniyle toplantıya katılamazken, yerine Özgür Özel, esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında esnaf odaları ile birlikte olduklarına işaret eden Özel, şunları söyledi:

"Sözümüze değer veren herkes aşısını olmalı. Aşı konusundaki her tereddüt toplumu ve sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği, doktorlarımızın söylediği her türlü önleme ve uyarıya dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın süreç yönetimine eleştirilerimiz bir yana, aşı konusunda aynı ortak temennileri paylaşıyoruz. Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek. Bu bize bir şeyi öğretiyor; herkes için eşit, ayrımsız ve ücretsiz sağlık ve eğitim. Bir yoksulun yakalandığı bir hastalık, dünyada milyonlarca kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Trump'lar, popülist liderler bundan 2 yıl önce kıtadan kıtaya füzeyi konuşuyordu ama bize ne lazımmış? Kıtadan kıtaya gidecek virüslere tedbirler almak, aşıları bulmak lazımmış. Parayı insanın insanı öldürmesine değil hep birlikte yaşamaya yoksullukları yenmeye ayırmalıymışız."'AVM'LERİ ŞEHİR SINIRLARININ DIŞINA YOLLAYACAĞIZ' Konuşmasında AVM'lerin şehir dışına çıkarılması gerektiğini belirten CHP'li Özel, "AVM'leri dışarı çıkaracaksın, bunlar dışarı çıkarılmadığı gibi bir de bunların 3 harflileri geldi ve her sokağa yerleştiler, köylere girdiler. Konya Ereğli'de bir esnafımız, genel başkanımıza şöyle diyor; 'Bu adamlar turşu zamanı hem salatalık hem kavanoz satar, okul zamanı kalem satar. Ben bütün sene beklerim, benim sattığımdan ucuza alır, gelir ekmeğimi elimden alır'. Böylesi haksız bir rekabetin olması mümkün değil. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda bunları 25 kilometre ileri atarken biz her ara sokağa koymuşuz. Bursa'nızdaki esnafınıza sahip çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Hepimizin ortak menfaati bu yönde. CHP olarak söz veriyoruz, bu 3 harflileri de bu AVM'leri de şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız" diye konuştu.'ÇOK ÖNEMLİ GÖREVİNİZ VAR'

Daha sonra CHP Kestel İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özgür Özel, buradaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda genel başkanımız hata yapmayacağımızı, ittifak ortaklarımızla konuşup, en doğrusunu yapacağımızı söylüyor. Aday kim olursa olsun sizin çok önemli bir göreviniz var. O aday ilan edilene kadar siz bizim cumhurbaşkanı adaylarımızsınız. Ona vekalet edeceksiniz. Yarın sabah herkesin yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkması gerekiyor. Yakınlarınızdakilerle konuşup, bize oy vermesi için ikna etmelisin. Asker arkadaşlarımızdan oy isteyeceğiz. Yetiştirdiğimiz çıraklardan ustalık hakkı olarak oyu isteyeceğiz. Kimin kimde hakkı varsa 50 artı 1'deki o 1 oy için oy istemeli" dedi.


CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, COVIRAN Bereket, Özgür Özel, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor - Son Dakika
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