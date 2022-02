CHP'li Öztrak: Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa, tarihi masadır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa tüm milletimizi kucaklayarak, milletimizin meselelerini istişareyle uzlaşmayla çözmeye, ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirmeye kararlı siyaset anlayışını benimseyen partilerin genel başkanlarının bir araya geldiği tarihi bir masadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sudaki KDV indirimini tüm belediyelerin vatandaşa yansıtmak zorunda olduğunu belirten Öztrak, "Talimat verecekseniz, Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Çıkın, AK Parti'li belediyelere, 'CHP'li belediyeler asgari ücreti 4 bin 500 TL olarak uyguluyor, siz de aynısını yapın' deyin. Ancak o zaman herkesin cumhurbaşkanı olursunuz. Siz asıl ağustos ayından bu yana yüzde 96 zam yaptığınız benzine, yüzde 112 zam yaptığınız mazota, tek bir gecede yüzde 127 zam yaptığınız elektriğe çare bulun. Millete izah edemediğiniz bu zamları geri alın" diye konuştu.

'İLK İŞİMİZ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ OLACAK'CHP'li Öztrak, Giresun 'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Sıla Şentürk (16) ile ilgili de "Ne yazık ki bu ülke, gencecik evlatlarını, küçücük çocuklarını bile koruyamıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi 'nden tek bir imzayla çıkanlar bunun vebalinin kendi omuzlarında olduğunu idrak ediyor mu? Bu yaşananlardan utanıyor mu? Hiç zannetmiyoruz. Bu ülkede çocuk istismarı da kadın cinayetleri de cezasız kalamaz. Kadına ve çocuğa yönelen her suç, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Biz iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri de İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden onaylamak olacak. Bizim iktidarımızda kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet ve istismar en ağır şekilde cezalandırılacak. Bunda son derece kararlıyız" dedi. 'BİZİM MASAMIZ MİLLETİN MASASIDIR'Faik Öztrak, 6 parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Bu toplantı, cumhuriyetimiz ikinci yüz yılına girerken yazılacak adalet ve demokrasi tarihimizin en önemli sayfalarından biri olmuştur. Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa tüm milletimizi kucaklayarak, milletimizin meselelerini istişareyle, uzlaşmayla çözmeye, ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirmeye kararlı siyaset anlayışını benimseyen partilerin genel başkanlarının bir araya geldiği tarihi bir masadır. Bu toplantıdan sonra Türkiye 'mizin ortak geleceğinin inşası karşıtlıklar üzerinden değil, ortaklıklar üzerinden istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Bu masanın ayakları, Edirne 'den Kars 'a, Sinop 'tan Hatay 'a kadar 784 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir santimetresini kapsamaktadır. Bizim masamız milletin masasıdır" diye konuştu.'HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ YOK SAYMAYIZ'Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 6 genel başkanın yer aldığı toplantıda HDP'nin temsil edilmemesiyle ilgili 'HDP'yi yok sayamayız' açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın genel başkanımızın bu konuda söyledikleri nettir. Sadece HDP'yi değil meşru hiçbir siyasi partiyi yok saymayız, yok sayamayız. Bütün siyasi partileri dinlemeye devam ederiz" dedi.