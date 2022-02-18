CHP'li Öztrak: Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa, tarihi masadır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa tüm milletimizi kucaklayarak, milletimizin meselelerini istişareyle uzlaşmayla çözmeye, ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirmeye kararlı siyaset anlayışını benimseyen partilerin genel başkanlarının bir araya geldiği tarihi bir masadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sudaki KDV indirimini tüm belediyelerin vatandaşa yansıtmak zorunda olduğunu belirten Öztrak, "Talimat verecekseniz, Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Çıkın, AK Parti'li belediyelere, 'CHP'li belediyeler asgari ücreti 4 bin 500 TL olarak uyguluyor, siz de aynısını yapın' deyin. Ancak o zaman herkesin cumhurbaşkanı olursunuz. Siz asıl ağustos ayından bu yana yüzde 96 zam yaptığınız benzine, yüzde 112 zam yaptığınız mazota, tek bir gecede yüzde 127 zam yaptığınız elektriğe çare bulun. Millete izah edemediğiniz bu zamları geri alın" diye konuştu.