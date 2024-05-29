CHP Milletvekili, GDO içeren mısırın GDO'suz gibi gösterildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili, GDO içeren mısırın GDO'suz gibi gösterildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Milletvekili, GDO içeren mısırın GDO\'suz gibi gösterildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yurda sokulduğu iddia edilen tonlarca GDO'lu mısır konusunu TBMM gündemine taşıdı. Öztrak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde, ithal edilen mısırların belgelenmeden ve parametreleri değiştirilerek ülkeye sokulmasında hükümete yakın bazı siyasetçilerin bürokratlara baskı yapıp yapmadığını sordu.

29.05.2024 13:56
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ'dan yurda sokulan tonlarca Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren mısırın GDO'suz gibi gösterildiği iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Öztrak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde, ithal edilen mısırların laboratuvar sonuçlarının belgelenmeden ve parametreleri değiştirilerek ülkeye sokulmasında hükümete yakın bazı siyasetçilerin bürokratlara baskı yapıp yapmadığını sordu.

GDO'lu mısır ithalatının yalnızca yem amaçlı ve kontrollü olarak izin verildiğini belirten Öztrak, ülkemizde gıda amaçlı hiçbir GDO'lu ürüne izin verilmediğini vurguladı.

Öztrak, "Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ithal ettiği mısırların analiz sonuçlarına müdahale edildiği yönünde çıkan haberler üzerine bu konuyu gündeme getirdi. İddialara göre, ithal edilen mısırların analiz sonuçlarının değiştirilerek GDO'suz gibi gösterildiği ve bazılarına analiz sonuçları gelmeden temiz belgesi verildiği öne sürülüyor. Bu ihbarlar doğrultusunda olayla ilgili savcılık soruşturması başlatılmış olup, ilk denetimlerde bazı analiz parametrelerinin değiştirildiği tespit edilmiştir" dedi.

Öztrak'ın Bakan Yumaklı'ya yönelttiği sorular arasında, bu iddialarla ilgili başlatılan kurum içi denetimin hangi aşamada olduğu, bu usulsüz işlemlerle kaç ton mısırın ülkeye sokulduğu, bu mısırların kimlere satıldığı ve nerelerde kullanıldığı, halk sağlığını korumak adına denetlenmemiş mısırlarla üretilen malların tespit ve toplatılması için hangi çalışmaların yapıldığı bulunuyor. Ayrıca, hükümete yakın bazı önde gelen siyasetçilerin, bürokratlara laboratuvar tahlillerinin değiştirilmesi yönünde baskı yapıp yapmadığı ve bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşılıp ulaşılmadığı da sordu.

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili, GDO içeren mısırın GDO'suz gibi gösterildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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