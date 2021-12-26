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CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız - Son Dakika

CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız

26.12.2021 19:05
CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 Aralık'ta Türkiye'de ekonomi darbesi yapıldığını belirterek, "20 Aralık günü doları yüksekten satıp sabahtan ucuzdan alan kim ise, onları belirlemek bizim namus borcumuz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 Aralık'ta Türkiye'de ekonomi darbesi yapıldığını belirterek, "20 Aralık günü doları yüksekten satıp sabahtan ucuzdan alan kim ise, onları belirlemek bizim namus borcumuz. Araştıracağız, bulacağız, iktidarımızda bu vurgunu kim yaptıysa ondan hesap soracağız ve burnundan fitil fitil getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il danışma kurulu toplantısına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda divanın oluşturulmasının ardından kürsüye çıkan Öztunç, döviz kurunun normal seyrindeyken birden çok yükseldiğini ve bir gün içerisinde de çok düştüğünü söyledi. Kurun ani düşmesiyle birilerinin dolar milyoneri olduğunu kaydeden Öztunç, "Döviz kurunu izlediniz, gördünüz. Arttıkça arttı. Ama birileri alttan aldılar, üstten satılar. Türkiye'de 12 Eylül darbesi var mı, var. 28 Şubat postmodern darbesi var mı, var. 15 Temmuz darbesi var mı, var. Bir de 20 Aralık ekonomi darbesi oldu. Türkiye, 20 Aralık'ta bir ekonomi vurgunu yaşadı. Bu yıl, 20 Aralık'ta 7-8 lira olan dolar, 17-18 liraya çıkartıldı. Doğal akışında 12-13 lirayı bulmuştu, sonra birileri müdahale etti ve doları 18'e kadar çıkarttılar ve 1 gün içerisinde 18 lira olan doları hemen 11-12 liraya indirdiler. Doları 18 liradan kim sattı, 12 liradan kim aldı? Akşam sattılar 18 liradan, sabah aldılar 11-12 liradan. Yüzde 50'nin üzerinde para kazandılar. Birileri yine malı götürdü, AKP'ye yakın kaynaklar malı götürdü. AKP'den tiyo alanlar, saraydan bilgi alanlar, 5'li çete, müteahhitleri, yandaşları, gariban vatandaşın cebindeki parayı bir kez daha çaldılar. Dolar milyoneri oldular yine birileri. Ama ahdimiz olsun ki, bu 20 Aralık günü doları yüksekten satıp sabahtan ucuzdan alan kim ise, onları belirlemek bizim namus borcumuz. Araştıracağız, bulacağız, iktidarımızda bu vurgunu kim yaptıysa ondan hesap soracağız ve burnundan fitil fitil getireceğiz. Sözümüz söz olsun" diye konuştu.

'ÖRTÜLÜ FAİZ GETİRDİ'Dolar düştükten sonra yağ, şeker, çay benzin, elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta düşme olmadığını da belirten Ali Öztunç şöyle devam etti:

" Madem örtülü faiz getirecektin sen niye faizi düşürmeye çalışıyordun sürekli? Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? Ne oldu, örtülü faiz getirdi. Peki bunun acısını kim çekecek? Yine biz çekeceğiz, millet çekecek, sen çekeceksin sevgili hemşerim sen. Çünkü bir grup tefeciye, parası olan bir grup faizciye o faizi senin cebinden alıp verecekler. Ama öbür taraftan bakıyorsun, beyefendi dün açıklama yapmış. Demiş ki Tayyip Erdoğan, 'Dolarla, avroyla ne işimiz var? Bizim paramız Türk Lirası.' Ey Tayyip Erdoğan, bizim paramız Türk parası doğru; dolarla, avroyla bizim işimizin değil, senin müteahhitlerin işi var. Madem 'Dolarla, avroyla ne işimiz var?' diye millete söylüyorsun, hadi şu 5'li çetene, şu müteahhitlerine de söylesene hazine garantili otoyolları, köprüleri, tünelleri dolarla veriyorsun, onlara söyle de hazine garantisini Türk Lirası'na çevirsinler."


CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız
CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız
CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız
CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Türkiye, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP'li Öztunç: 20 Aralık'ta doları yüksekten satıp ucuzdan alandan hesap soracağız - Son Dakika
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