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CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

09.02.2022 15:12
CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz." dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş'ta partililerin katılımıyla Trabzon Bulvarı'nda yaptığı basın açıklamasında, elektrik ve doğal gaz faturalarında ciddi zamların olduğunu söyledi.

Döviz kurunun düşmesine rağmen zamların devam ettiğini anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Doları 13'e düşürdüler, zam devam ediyor. Dolar 13'e düştüğünde, davul çaldırıp halay çektirenler, ne oldu? Dolar düştü ama doğal gazın, elektriğin ve benzinin fiyatı artıyor. Vatandaşlarımızın sağduyulu olmalarını istiyoruz. Elbet bugünler geçecek. 100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz. Sandık gelsin, gereğini tüm Türkiye'de vatandaşlarımız sandıkta yapacak."

Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinde imar uygulaması yapıldığını hatırlatarak, uygulama üzerinden birilerinin rant elde etmeye çalıştığını iddia etti. Bu konuyla ilgili olarak, kentteki bazı belediye başkanlarına seslenen Öztunç, "Eğer bu işi durdurmazsanız bir şekilde Kurtlar, Önsen ve Yeşilyurt halkıyla bir araya gelip, bu işi kanun ne diyorsa o şekilde çözemezseniz, bilesiniz haftaya Meclis'te konuşurum. Bu mahallelere bütün ulusal basını getiririm, oradan canlı yayınlar yaparım." diye konuştu.

Öztunç, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'ta parti olarak sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Ali Öztunç, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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